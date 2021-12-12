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Afganistan'ın Kadın Milletvekilleri Taliban'ın Yönetimi Ele Geçirmesi Sonrası Nerede?

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Afganistan'ın Kadın Milletvekilleri Taliban'ın Yönetimi Ele Geçirmesi Sonrası Nerede?
Afganistan'ın Kadın Milletvekilleri Taliban'ın Yönetimi Ele Geçirmesi Sonrası Nerede?

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele almasının ardından ülkedeki kadın milletvekilleri yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. BBC, 69 kadın milletvekilinin 60'ının çeşitli ülkelerde yaşadığını tespit etti. Ancak milletvekillerinin çoğu, ülkelerindeki kadın hakları ihlalleriyle mücadeleye devam etmek istiyor.

İsmini paylaşmak istemeyen Mashid takma adlı Afgan milletvekili, Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından hemen saklandı, sürekli hareket halinde bir yaşam sürmeye başladı. Aynı evde iki gece üst üste kalamaz oldu.

Ailesini çok kalabalık ve karışık görüntülere sahne olan, birden fazla patlamanın meydana getirdiği Kabil Havalimanı'na götürerek risk almak istemedi.

Mashid, "Bu nedenle ülkeyi terk etmenin kolay bir yolu kalmadı" diyor ve ekliyor:

"Afganistan'ın kapıları kapandı".

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