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Afganistan’ın son kalesi hala ayakta: Direniş sürüyor

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Afgan Savunma Bakanı General Bismillah Mohammadi, Farsça bir yazı yayımlayarak, üç bölgenin geri kazanıldığını  “Direniş hala hayatta.” sözleriyle duyurdu.
Afganistan’ın son kalesi hala ayakta: Direniş sürüyor

Taliban, Afganistan’da yönetimi ele geçirirken, Afganistan Ordusu’ndan geri kalan askerler, Taliban’a teslim olmayan tek vilayet olan Bağlan’da Afgan Savunma Bakanı General Bismillah Mohammadi önderliğinde, direnişini sürdürüyor. Afgan direnişçiler, Kabil’in kuzeyindeki üç kasabayı ele geçirdiklerini ve 60 Taliban militanını öldürdüklerini iddia etti.

Yerel güçlerin, Cuma günü Bağlan vilayetindeki Pul-e-Hesar, Deh-e-Salah ve Banu ilçelerini geri aldığı ifade ediliyor.

Afgan Savunma Bakanı General Bismillah Mohammadi, Farsça bir yazı yayımlayarak, üç bölgenin geri kazanıldığını  “Direniş hala hayatta.” sözleriyle duyurdu.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Taliban tarafından kontrol edilmeyen tek bölge olan ‘Panjshir’de de çatışmalar devam ediyor.

İran International’ın kıdemli muhabiri Tajuden Suruş, eski bir Afgan hükümet yetkilisinin ifadelerine dayanarak; Banu ve Pol-e-Hesar bölgelerinin Afgan direnişçiler tarafından geri alındığını söyledi. Daha sonra Deh-e-Salah’ın da kazanıldığını belirtti.

Kabil’in kuzeydoğusundaki Panjshir Vadisi, Afganistan’ın son direniş kalesi olarak biliniyor.

Rusya Dışişleri destekli SAS tarafından eğitilmiş Afgan komandolarının Vadi’de Taliban ile sıklıkla karşı karşıya geldiği belirtiliyor.

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