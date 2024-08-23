Afik 700 kişiyi durdurma kararı aldı, Çalışma Bakanlığı'nda alarım!

Kurucusu Güney'de tutuklanan ve "kaçak kat" çıktığı için belediyeden "bitirme izni alamayan" Afik Grup, 700'ün üzerinde çalışanını durdurmak için Çalışma Bakanlığı'nın kapısını çaldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kurucusu Simon Mistriel Aykut’un tutuklanmasının ardından zora düşen Afik Grup için seferber oldu. İskele’deki Caesar Resort yatırımı ile tanınan şirket hakkında ciddi iddialar var. Buna göre, Afik Grup, “kaçak kat” çıktığı gerekçesiyle İskele bölgesindeki inşaatlarına belediye tarafından bitirme izni (final approval) alamıyor. Yaşananlar nedeniyle şirket 700’ün üzerindeki çalışanı durdurmak istiyor. MYK Haber’in ulaştığı bir kaynağın iddiasına göre, firma “toplu durdurma” için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kapısını çaldı. Bakanlık toplu durdurma talebini kabul etmedi, bunun yerine bir ara formül üreterek, çalışanları başka firmalara dağıtma kararı aldı. Bu işlemler yapılırken, yasalar göz ardı edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Serhat Tahir, Afik Grup’un zorda olduğunu ve kapılarını çaldığını doğruladı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, "kaçak kat" iddialarını doğrularken, ek bilgiler paylaştı.

İDDİALAR NELER?

Afik Grup’ta yaşananların iç yüzünü anlatan kaynak, şu iddiaları dile getirdi: Afik Grup zorda. Avrupa Birliği üyesi vatandaşların şikayeti üzerine Simon Mistriel Aykut Güney’de tutukladı. İskele’de 7 kat izni olan binaları 11 kat çıkarak, satmışlar. Belediye de bunlara bitirme izni (final) vermemiş. Ev alan bu kişiler bu nedenle hala evlerini teslim alabilmiş değil. Simon Aykut da zaten bu şikayet sonrası tutuklandı. İşler yürümediği için 700’ün üzerinde çalışan kişi açıkta kaldı. Toplu durdurma için bakanlığa başvuru yaptılar ancak kabul edilmedi. İş Yasası’na göre toplu durdurmada (çalışanların en az yüzde 20’si) tazminat ödeme zorunluluğu var. (Ülkeye göre değişen minimum 400 eurodan başlayan kişi başı maddi teminat yatırımları Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği üzerinden ön izin alanlara kaldırıldı. Bu teminat gerektiğinde, odanın oluşturacağını taahhüt ettiği havuzdan karşılanacaktı.) Şimdi 700'ü aşkın kişinin tazminatını Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ödeyemeyeceği için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu çalışanları dağıtmaya çalışıyor. Böylece hem Afik Grup’u hem de Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni kurtaracaklar.

MÜSTEŞAR İDDİALARI YANITLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Serhat Tahir, iddiaları yanıtladı. “Afik Grup’un zora düştüğü doğrudur.” diyen Tahir, “Ceasar (Afik) Grup’tan bir yetkili bakanımıza geldi. Benim de katıldığım bir toplantı gerçekleşti. Anlattılar zora düşmelerini, yaklaşık 700-750 kişi durduracaklarını, nasıl bir yol izlemeleri gerektiği ile ilgili bizden yardım istediler.” dedi. Tahir, görüşmenin detaylarını şöyle aktardı: “Durdurduğunuz zaman 40 günlük bir yatay geçiş süresi var bu insanların. Bu 40 gün içinde kaçağa düşecek olan var, iş bulamayacak olan var. Bunu önlemek açısından bir konuşma yaptık, biz de dedi ki, bu insanları yatay geçiş tabii ki yapalım, Hatta biz şimdi 45 gün, dışarıdan ön izin gelme işlemini durdurduk aftan dolayı. Bu 45 gün içinde de dışardan insan gelemeyeceği için, bu insanlardan ihtiyacı olanlar buradan alsın diye bir konuşma yaptık. İnşaat Müteahhitleri Birliği, Taşeronlar Birliği, Esnaf VE Zanaatkarlar Odası olsun, bütün paydaşlarımıza ‘Siz bu insanlarla görüşün, işinizi eden insan varsa buyurun alın, yatay geçiş yapın.’ diye. Böyle bir çalışma başlattık ve bir sürü insanı da yerleştirdik diye biliyorum. Ama sebep olarak, bu insanlar sokakta başıboş dolaşmasın, memleketine dönecek olan da dönsün diye…” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Serhat Tahir, kendilerine “toplu durdurma” şeklinde bir başvuru olmadığını kaydederek, tazminat meselesinin de söz konusu olamayacağını savundu: “Bu insanlar bize ‘Toplu durdurma yapacağız.’ diye, gelip konuşmadı. Bu insanlar bize ‘İşçi durdurmaya başlıyoruz.’ diye geldi. Siz çalışana 1 ay öncesinden ‘İşlerim kötü gidiyor, seni durduracağım.’ dediğiniz zaman, tazminat hakkı doğmaz, ancak bir anda ‘Ben seni durduruyorum.’ deyip gönderirsen, tazminatla göndermek zorundasın ki, bu 40 gün zarfında (yatay geçiş için tanınan süreyi işaret ediyor) hayatını idam ettirebilsin, başka bir iş bulabilsin diye. Ancak iş veren çalışanına 1 ay öncesinden, işten ayrılacağını, kendisini durduracağını bildirirse, tazminat falan vermez."

YASALAR NE DİYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Serhat Tahir, Afik Grup’un iddia edildiği gibi “toplu durdurma” talebinde bulunmadığını, ancak işten durdurmalar yapacağını söylediğini aktarıyor. 22/1992 sayılı İş Yasası’nın “Toplu İşten Çıkarma ve Yeniden İstihdam” başlığıyla düzenlenen 19’uncu maddesine göre, çalışan sayısının en az yüzde 20’sinin işten çıkartılması “toplu durdurma” olarak niteleniyor. Tahir’in verdiği bilgiye göre, Afik Grup’un çalışan sayısı 1000’in üzerinde, çıkartılmak istenen çalışan sayısı ise 700’ün üzerinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Serhat Tahir, iş verenin çalışanına 1 ay önceden işten durdurma bildirimi yapması durumunda tazminat ödemeyeceğini ileri sürüyor. 22/1992 sayılı İş Yasası’nın “Hizmet Akdinin Feshinde Bildirim” başlığıyla düzenlenen 12’nci maddesinin (1-C) bendine göre, işverenin fesih durumunda üç ay olarak kabul edilen deneme süresinden sonra, çalışılan süreye bağlı olarak tazminat ödemesi zorunlu kılınıyor. Tazminat ödenmesi, 19’uncu maddenin (2-A) bendinde de düzenleniyor. Bu 700’ü aşkın kişiden kaçının çalışma izni var, kaçı 6 ayın üzerinde, kaçı hala ön izinli bilinmiyor. 63/2006 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası’na göre, işletme kapanmadığı sürece (30/19), 6 ayı doldurmayan çalışanın tekrardan ön izin zorunluluğu bulunuyor. Yatay geçiş de yapılamıyor.

SADIKOĞLU DOĞRULADI

Kaçak kat iddiası ile ilgili de İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, şirkete ait ruhsatsız binaları belediye olarak mühürlediklerini, iddiaya konu 7 kat imar izni olan ancak 12 kat olarak çıkılan binaya da nihai tasvip (final approval) vermediklerini kaydetti. Sadıkoğlu, şirketin, kaçak katları yasallaştırma için ek proje yaparak Şehir Planlama'ya başvuru yaptığı bilgisini de paylaştı.