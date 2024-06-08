  • BIST 10138.97
  • Altın 2383.212
  • Dolar 32.2956
  • Euro 34.8409
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAErcan'dan çıkış yaparken valizlerinde öğütücü cihaz bulundu!

Afik Group'tan açıklama... Son durum ne?

» »
Afik Group Direktörü Simon Mistriel Aykout tutuklandı!
Afik Group'tan açıklama... Son durum ne?

Afik grup yaşanan gelişmeler sonrasında açıklama yaptı.

İşte açıklama;

Caesar Project Kurucu Başkanı Simon Aykut'un tutuklanması hakkında bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak için bu açıklamayı yapma zorunluluğunda kaldık. Afik Group bünyesinde bulunan Caesar Project'in kurucu Başkanı Simon Aykut, bir ihbar sonucu Paralimni polisi tarafından tutuklanmıştır. İfadesi alınmak üzere Güney Lefkoşa polis karakoluna götürülmüştür. Bilgi kirliliği yaratmamak adına bu açıklamayı yapmayı uygun gördük. Detaylar daha sonra tarafımızdan sizler ile paylaşılacaktır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsviçre Kayıp Şahıslar Komitesi’ni desteklemek için 250,000 İsviçre frangı bağışladı07 Haziran 2024 Cuma 16:23
  • Erhürman, Merks-Schaapveld’i kabul etti07 Haziran 2024 Cuma 16:21
  • KKTC Merkez Bankasının 2024 Yılı I. Çeyrek Bülteni yayımlandı: Yüzde 11.1 artış07 Haziran 2024 Cuma 16:03
  • Cumhurbaşkanlığı: Holguin'in görev süresinin uzatıldığı haberleri gerçeği yanıtmıyor07 Haziran 2024 Cuma 15:40
  • Mersinlik-Tatlısu yangının sebebi belli oldu!07 Haziran 2024 Cuma 15:39
  • Lefkoşa'da dev Filistin yürüyüşü düzenleniyor...07 Haziran 2024 Cuma 15:35
  • Beklenen ödeme yapıldı07 Haziran 2024 Cuma 15:12
  • Üç kaçak daha yakalandı07 Haziran 2024 Cuma 15:11
  • İş kazası: 29 yaşındaki genç yaralandı07 Haziran 2024 Cuma 15:10
  • Bir günde 3 yangın...07 Haziran 2024 Cuma 15:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti