Afik Group'tan açıklama... Son durum ne?

Afik grup yaşanan gelişmeler sonrasında açıklama yaptı.

İşte açıklama;

Caesar Project Kurucu Başkanı Simon Aykut'un tutuklanması hakkında bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak için bu açıklamayı yapma zorunluluğunda kaldık. Afik Group bünyesinde bulunan Caesar Project'in kurucu Başkanı Simon Aykut, bir ihbar sonucu Paralimni polisi tarafından tutuklanmıştır. İfadesi alınmak üzere Güney Lefkoşa polis karakoluna götürülmüştür. Bilgi kirliliği yaratmamak adına bu açıklamayı yapmayı uygun gördük. Detaylar daha sonra tarafımızdan sizler ile paylaşılacaktır.