Afik Group’tan kamuoyununa açıklama

İskele bölgesinde gerçekleştirdiğimiz inşaat yatırımları nedeniyle Sayın Ali Özmen Safa’nın sahibi olduğu Ada Tv ve Star Kıbrıs tarafından periyodik olarak yapılan yayınlar, maksatlı, asılsız ve gerçekleri yansıtmamaktadır.

Söz konusu gazete ve televizyon kanalının yaklaşık 4 yıl önce başlattığı grubumuza yönelik gerçek dışı yayınların devam etmesi ve son zamanlarda da dozunu artırması üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla Afik Group tarafından açıklama yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, biz Afik Group olarak 2004 yılından beri 15 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomisine katma değer katmak ve İskele ve Kalecik bölgesi halkının kalkınmasını sağlamak amacıyla büyük bir çaba sarf etmekteyiz.

Bizim bütün rüyamız hiçbir şeyi olmayan bir yere gelip, rüya gibi şehirler kurmak. Bizim baştan beri hayalimiz budur. Faaliyetlerimizi de bu bilinç ve vizyonla sürdürmekteyiz. 2004 yılında geldiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde “Caesar” markası altında İskele ve Kalecik bölgesinde 2 bin 500 daire inşa etmiş bir firma olarak hedefimiz bu sayıyı 7 binlere çıkarmaktır.

Yaptığımız yatırımlardan dolayı bölge insanına çalışma imkanları yarattık ve bugün 600 den fazla aileye iş imkanı yarattık. Bize karşı yapılan haksız suçlamalar bu 600 ailenin de gelir kaynaklarını hedeflemiş bir suçlamadır.

Yörede gerçekleştirdiğimiz inşaat faaliyetleriyle topraklar değer kazanmış 2004 yılında dönümü 1500 Pound olan araziler bugün 100 bin Pound’lara kadar yükselmiştir. Arazilerin değer kazanarak bölge halkının zenginleşmesi de ayrıca bizim için gurur vesilesidir. Diğer yandan bütün inşaat faaliyetleri yasalara, kurallara uygun olup izinlere ve belgelere dayalıdır. Devlet kurumlarına değil hiçbir şahıs ve şirkete bir tek gecikmiş borcumuz bulunmamaktadır.

Ortak menfaatimiz olmamasına rağmen, 4 senedir başka bir firma sahibinin yayın organı tarafından hücuma uğruyoruz. Biz bunun nedenini anlamış değiliz. Gayri menkulden anlayan bir insan bilir ki, senin malının olduğu bir bölgede bir proje gelip başarılı olursa senin malının değeri iş yapmadan iki kat artar. Biz kimseyle rekabet etmiyoruz. Kimseyle rekabet etmek için gelmedik. Biz bölgeyi geliştirmeye geldik. Kanunlara uygun bir şekilde ilerliyoruz. Bölge geliştikçe herkes kazanacak. Gaye birliği yapacağımıza başarımız engellenmeye çalışılıyor.

Söz konusu yayınların nedeni olsa olsa, Sayın Ali Özmen Safa’nın kendi arsasını kendi belirlediği fiyattan bize satmak için baskı yapmasıdır. Bizim onun arsalarına ihtiyacımız olmadığı için bugün almadık. Belli olmaz belki yarın alırız onları. Ancak negatif enerjiyle başlayan bir ticari iş hiçbir zaman bizim yapacağımız bir şey olmaz. Arsasını satın almak istesek bile bu kadar negatif enerjinin olduğu bir atmosferde biz bu işi yapamayız.

Biz baştan yolumuzu doğru yol olarak çizeriz kanunlara uygun şekilde gereken bütün yatırımları yaparak zamanımızı harcayarak projelerimizi ona uygun yapıyoruz. 15 yıldır bölgedeyiz. İşimiz doğru yaptığımız için otoritelerle olumsuz bir durum olmadı.

Tekrar vurgulamak gerekirse bütün inşaatlarımız ruhsatlı ve izinlidir. Değil devlete piyasaya dahi bir tek borcumuz yoktur. Resmi dairelere borcumuz namus borcudur, baştan öderiz. Hiçbir zaman borç ertelemesinde bulunmadık. Bir şirketin en önemli şeyi ismidir. İsmi o şirketin kredisini yükseltir biz buna büyük önem veririz.

Sonuç itibarıyla, firmamızı hedef alan, maksatlı ve gerçeği yansıtmayan yayınların basın meslek ilkeleriyle bağdaşmadığını hatırlatıp, takdiri kamuoyuna bırakıyoruz.