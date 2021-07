AFP SON DAKİKA : BM Güvenlik Konseyi, Türkiye liderinin Kıbrıs konusundaki tutumunu kınadı: İşte açıklama

Diplomatlar, Cuma günü, BM Güvenlik Konseyi'nin Cuma günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'ta iki devlet çağrısını ve Kıbrıslı Rumlardan arındırılmış bir tatil beldesini yeniden açma hareketini kınayarak, "iki bölgeli" bir federasyon altında birleşik bir ülke ile "adil" bir çözüm çağrısında bulundular. .

AFP tarafından elde edilen ve diplomatların üzerinde anlaşmaya varıldığı ve günün ilerleyen saatlerinde resmen kabul edileceği belirtilen açıklamada, "Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'ta Türk ve Kıbrıslı Türk liderlerin açıklamasını kınıyor" denildi.

"Güvenlik Konseyi, önceki kararlarına ve açıklamalarına aykırı olan bu tek taraflı eylemlerden duyduğu derin üzüntüyü ifade eder."

Kıbrıs, 1974'ten bu yana, Türkiye'nin, adayı Yunanistan ile birleştirmeyi amaçlayan Atina'daki askeri cunta tarafından tasarlanan başarısız bir darbeye yanıt olarak işgal etmesinden bu yana bölünmüş durumda.

Şu anda Kıbrıslı Rumların egemen olduğu bir Avrupa Birliği üyesi olan ülke ve Birleşmiş Milletler, tek bir ulus olarak birleşmiş iki bölgesel yönetimden oluşan "iki bölgeli" bir federasyon istiyor.

Salı günü bölünmüş Lefkoşa'nın kuzeyine yaptığı gezide Erdoğan, yarım asırlık BM çabalarının başarısız olduğunu ve "eşit statüye sahip iki halk ve iki devlet" olması gerektiğini ilan etti.

ABD, sözlerinin Kıbrıs'ta BM öncülüğündeki çözüm çabaları üzerinde "caydırıcı bir etki" yaratacağından duyduğu endişeyi dile getirdi.

BM Güvenlik Konseyi yaptığı açıklamada, "Kıbrıs halkının isteklerine uygun ve siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyona dayalı, kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüme olan bağlılığını" yeniden teyit etti.

Tek başına Türkiye, kendi kendini ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyor. Bir çözüm olmamasına rağmen, ada büyük ölçüde barış içindeydi.

Erdoğan'ın müttefiki olan Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar da Salı günü, bir zamanlar Akdeniz adasının en gözde tatil yeri olan ancak Kıbrıslı Rumların 1974 işgaliyle kaçtığı Maraş'ın açılması için yeni bir adım atıldığını duyurdu.

Tatar, terk edilmiş yüksek binaları Türk askeri kontrolünde olan Maraş'ın başlangıçta yüzde 3,5'inin askeri statüsünden çıkarılacağını söyledi.

Açıklamada, "Güvenlik Konseyi, bu eylem planının derhal geri alınması ve Maraş'ta Ekim 2020'den bu yana atılan tüm adımların geri alınması çağrısında bulunuyor" denildi.

"Güvenlik Konseyi, Maraş'ın BM yönetimine devredilmesi de dahil olmak üzere kararlarına tam saygı gösterilmesinin ve uygulanmasının önemini vurgulamaktadır."

Bir BM kaynağının isminin açıklanmaması koşuluyla AFP'ye verdiği demeçte, Konsey'in açıklamayı Çarşamba günü kabul etmesi bekleniyordu, ancak diplomatlar Erdoğan'ın kınanmasını sertleştirmeyi tartışırken ertelendi.

Bu tür ifadeler, Konsey'in 15 üye ülkesinden mümkün olduğunca fazla destek almalarını sağlamak için genellikle yumuşatıldığından, bu hareket nadirdi.

