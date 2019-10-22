AFP: YPG, üzerinde anlaşılan bölgeden tamamen çekildiğini Washington’a bildirdi

Fransız haber ajansı AFP, Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) yetkili Aldar Halil’in, SDG’ye bağlı tüm silahlı güçlerin ABD ile Türkiye’nin anlaştığı bölgeden çekildiğini açıkladığını duyurdu.

Buna göre AFP'ye konuşan Aldar Halil, “Ateşkes anlaşmasının tüm gereklerini yerine getirdik. Doğuda Rasulayn ve batıda Tel Abyad arasındaki askeri operasyonların sürdüğü bölgeden tüm askeri ve güvenlik güçlerimizi çektik” dedi.

ABD’li bir yetkilinin hem Reuters hem AFP’ye verdiği bilgiye göre de, SDG komutanı Mazlum Kobani ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’e bir mektup yazarak "tüm YPG güçlerini güvenli bölgeden çektiğini" bildirdi.