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AFP’den seçim analizi: Depremzedeler oy kullanamama riski altında

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14 Mayıs seçimlerini yakından takip eden yabancı haber ajansları, deprem felaketinin seçim üzerinde büyük etkisi olacağına dikkat çekiyor. Fransız haber ajansı AFP, yayınladığı analizde binlerce depremzedenin oy verememe ihtimali olduğunu ve AKP’nin depre
AFP’den seçim analizi: Depremzedeler oy kullanamama riski altında

Türkiye'de kritik seçimlere bir aydan az süre kala dünya basını da Türkiye’deki atmosferi yakından takip ediyor.

Fransız haber ajansı AFP, 6 Şubat'ta Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin, evleri yıkılan ve memleketlerinden ayrılmak zorunda kalan binlerce kişinin oy verememesi riskine yol açtığına dair dikkat çeken bir haber yayınladı.

“Türkiye'de depremzedeler mayıstaki seçimlerin dışında kalmaktan korkuyor” başlıklı haberde, 14 Mayıs seçimlerinin depremler sonrası özür dilemek zorunda kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan için çok tehlikeli olduğu yorumu yer aldı.

Depremler sonrası 3 milyonu aşkın kişinin başka kentlere gittiği kaydedilen haberde, 2 Nisan'a kadar seçim yerini değiştiremeyenlerin deprem bölgelerine dönemezlerse oy kullanamayacağı hatırlatıldı.

‘PROTESTO OYLARINI ENGELLEMEK İSTİYORLAR’

Muhalefete göre iktidarın ikametgah değiştirme tarihini bu kadar öne çekerek hükümete öfkeli depremzedelerin oy kullanmasını engellemeye çalıştığı yorumuna yer veren AFP, 14 Mayıs seçimlerini “Osmanlı sonrası Türkiye'nin en önemli seçimi” olarak niteledi.

AFP, 14 Mayıs seçimlerini “Osmanlı sonrası Türkiye'nin en önemli seçimi” diye niteledi.

AFP'ye konuşan CHP'nin Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç, ailelerini ve evlerini kaybeden birçok kişinin 2 Nisan'a kadar adres değişikliği yapabilecek durumda olmadığını söyleyerek “Kahramanmaraş'ta kayıtlı 820 bin kişiden sadece 50 bini adres değişikliği yapabildi” dedi. Yüz binlerce kişiyi oy vermeleri için kente taşımanın çok zor olduğunu kaydeden Öztunç, “Bu binlerce otobüs kaldırmak ve büyük bir trafik sıkışıklığı anlamına gelir. Hiçbir parti bunu organize edemez” diye konuştu.

AFP'nin haberinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in “Kurbanlardan korkuyor ve oy kullanmalarını önlemek için her şeyi yapıyorlar” eleştirisi de yer aldı.

Depremde Antakya'daki ailesi kaybolan, kendisi de Ankara'ya taşınan Ali isimli bir genç, AFP'ye yaptığı açıklamada deprem sonrası terk edildiklerini söyleyerek “Sandıkta öfkemizi yansıtmak önemli” dedi.

Kahramanmaraşlı Abdullah isimli bir depremzede de yetkililerin seçim adresini değiştirmesini engellemeye çalıştığını anlattı. Ankara'da geçici bir evde kalan Abdullah, “Bana adresimi değiştirirsem deprem yardımlarını alma hakkını kaybedeceğim söylendi. Şimdi seçimde Kahramanmaraş'a gidebilir miyim bilmiyorum” diye konuştu.

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