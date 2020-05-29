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Afrika Birliği: "ABD her türlü ayrımcılığı yok etmeli"

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Afrika Birliği: "ABD her türlü ayrımcılığı yok etmeli"
Afrika Birliği: "ABD her türlü ayrımcılığı yok etmeli"

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed, ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesine neden olan polis şiddetini kınayarak, ABD'ye ülkedeki her türlü ayrımcılığı yok etme çağrısında bulundu.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'de kolluk kuvvetlerinin neden olduğu "George Floyd cinayetini" şiddetle kınayarak, maktulün yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti. 

Afrika Birliği Örgütünün (OAU) 1964'te ABD'deki siyahilere yapılan ayrımcılığa ilişkin aldığı kararı hatırlatan Muhammed, "ABD'deki yetkililer, ırk ve etnik temele dayanan ayrımcılığın her türlüsünün tamamıyla ortadan kaldırılmasını sağlamak için çabalarını kuvvetlendirmeli." ifadesini kullandı.

Muhammed, Afrika Birliğinin ABD'deki siyahilere yönelik devam eden ayrımcı uygulamalarını reddettiğini de vurguladı.

"NEFES ALAMIYORUM"

46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

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