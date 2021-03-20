  • BIST 1.529
  • Altın 405,037
  • Dolar 7,2325
  • Euro 8,5999
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA6930 test yapıldı, 32'si yerel 43 pozitif vaka

Afrika Birliği üye ülkelere AstraZeneca aşısını kullanmayı sürdürmelerini önerdi

» »
Africa CDC'den yapılan açıklamada, 16 Mart'ta uzmanlarla yapılan ortak toplantıda, aşının faydalarının risklerinden fazla olduğu kararına varıldığı belirtildi.
Afrika Birliği üye ülkelere AstraZeneca aşısını kullanmayı sürdürmelerini önerdi

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (Africa CDC) yapılan açıklamada, 16 Mart'ta uzmanlarla yapılan ortak toplantıda, aşının faydalarının risklerinden fazla olduğu kararına varıldığı belirtildi.

Açıklamada, şimdiye kadar aşı ile rapor edilen durumlar arasında nedensel bir bağ bulunamadığı, daha da önemlisi kanda pıhtılaşma görülen vakaların sayısının normal zamanda toplumda görülenden daha fazla olmadığı ifade edildi.

Üye ülkelere aşıyı kullanmayı sürdürmeleri önerilen açıklamada, bu ülkelerden aşı vurulan kişilerin izlenmesi ve tüm olumsuz durumların rapor edilmesi de istendi.

Açıklamada, Afrika'ya ulaşan 23,6 milyon aşının yüzde 87'sinin AstraZeneca aşısı olduğu hatırlatıldı.

Almanya, Fransa ve İspanya'nın bulunduğu bazı Avrupa ülkeleri, kanda pıhtılaşma gibi yan etkilere yol açtığı şüphesiyle AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

Avrupa İlaç Ajansının (EMA), dün, AstraZeneca aşısının "güvenli ve faydalarının risklerinden fazla olduğunu" duyurmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bugün aynı yönde görüş bildirmişti.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de BioNTech aşısının testlerine başlandı20 Mart 2021 Cumartesi 19:15
  • Covid'le mücadelede beslenme çok önemli20 Mart 2021 Cumartesi 18:15
  • Türeci ve Şahin’e liyakat nişanı verildi20 Mart 2021 Cumartesi 14:21
  • Merkel: Parolamız aşıla, aşıla, aşıla20 Mart 2021 Cumartesi 14:20
  • Aşı olanlarda güçlü antikor üretimi için ‘düzenli ve kaliteli uyku’ şart20 Mart 2021 Cumartesi 11:54
  • Pfizer'in ortağı Şahin:Avrupa'da yaz sonu bağışıklık sağlanır diye düşünüyorum20 Mart 2021 Cumartesi 10:31
  • DSÖ'den AstraZeneca açıklaması20 Mart 2021 Cumartesi 10:25
  • Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat20 Mart 2021 Cumartesi 10:13
  • TC Bilim Kurulu üyesi: İstanbul üçüncü dalgada19 Mart 2021 Cuma 23:30
  • 30 bin PCR testi incelendi...İşte virüsün en çok bulaştığı saat19 Mart 2021 Cuma 21:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti