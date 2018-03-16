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Afrika Gazetesi'nden müthiş iddia! Baybars'ın bürosundan Felek için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe

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Felek işlediği suçlar nedeni ile sınır dışı edilmişti
Afrika Gazetesi'nden müthiş iddia! Baybars'ın bürosundan Felek için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe

Afrika Gazetesi'nin Manşet'inden duyurdu habere göre, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'ın hukuk bürosu bir süre önce sınır dışı edilen İsmet Felek'in yeniden aday dönmesi için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe sundu.

Hukuk bürosunun ortaklarından olan ortaklar Hürmüs Akçiner imzasıyla sunulan dilekçe , yine ayni büro çalışanlarından Ayşegül Baybars'ın yeğeni Cemre Alicik tarafından bakanlığa iletildi.

İsmet Felek'in savunmasını üstlenen avukatlar, Felek'in eşinin Kıbrıslı olduğu gerekçesiyle ailelerin birleştirilmesi esasına dayanarak ihraç kararının iptal edilmesini talep ediyor.

 

 

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