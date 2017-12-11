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Afrika Gazetesi'ne destek ve kınama mesajları...

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Afrika Gazetesi'ne destek ve kınama mesajları...
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yaptığı yazılı açıklamada, saldırının temel hedefinin Kıbrıs Türk toplumunu susturmak ve sindirmek olduğunu söyledi.

KTÖS: "AFRİKA GAZETESİ SUSTURULMAK İSTENİYOR"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), karikatür bahane edilerek, Afrika gazetesini susturmak için yeni bir saldırıya geçildiği belirtti.

Elcil, “Bir yanda camilerde, evlerde onlarca Sünni İslam misyoneri beyin yıkama misyonuyla çalışırken, diğer yandan AKP’nin talimatlarıyla kurdurulan ve Kıbrıslı düşmanlığına hizmet eden siyasi oluşumları sokaklara sürüp Kıbrıs Türk toplumu baskı altına alınmaya çalışılmakta” ifadelerini kullandı. Şener Elcil, konuyla ilgili açıklamasından dolayı Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’a eleştiride bulundu.

DEVRİMCİ KOMÜNİST BİRLİK: “AFRİKA GAZETESİ YALNIZ DEĞİLDİR” 
 
Devrimci Komünist Birlik Sözcüsü Yusuf Alkım, yayımladığı karikatür nedeniyle Afrika Gazetesi’ne karşı baskı ve sindirme kampanyası yürütüldüğünü kaydederek, “Afrika gazetesi yalnız değildir” dedi.

Yazılı açıklamasında faşizme geçit vermeyeceklerini de belirten Alkım, “Tüm devrimci güçler olarak bir araya gelmeli, halkın örgütlü gücüne dayanan bütünlüklü bir mücadeleyi örmeliyiz. Herkesin bildiği gerçeği ortaya koymalı, çözüm yolunun ne olduğunu halka göstermeliyiz” ifadesine yer verdi.

Seçimlerin halkı sahte umutlarla aldatma ve ülkedeki yapıyı gizleme aracı olduğunu, seçimlerle çözüm elde edilemeyeceğini savunan Yusuf Alkım, “özgür” ülke kurmanın tek yolunun devrimci süreçten geçtiği görüşünü belirtti. 

AK OCAKLARDAN AFRİKA GAZETESİNE KINAMA

Kıbrıs Ak Ocaklar, yayımladıkları karikatürden dolayı Afrika gazetesini kınadı.AK Ocaklar Genel Başkanı Levent Kanioğluları, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu gazete hakkında hukuki ve cezai olarak tüm yolları kullanıp, gerekirse gazetenin yayımlanmasının engellenmesini isteyeceklerini kaydetti.

KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ AFRİKA GAZETESİNİ PROTESTO EDECEK

KKTC Karadeniz Kültür Derneği, yayınladığı karikatürden dolayı yarın Afrika gazetesini “boykot edeceğini” açıkladı.
Konuyla ilgili açıklamaya göre, 14.30’da AKM önünde toplanıp, Afrika gazetesine yürünecek.

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