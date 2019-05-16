Afrika Gazetesi'ne karikatür davasından beraat kararı çıktı.

Afrika Gazetesi’nde 8 Aralık 2017 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı karikatür yayını ile ilgili yargılanan Ali Osman Tabak ile Şener Levent hakkındaki karar belli oldu.

Ali Osman Tabak ve Şener Levent haklarındaki davalardan beraat ettiler.

Şener Levent ve Ali Osman Tabak İddia makamının tanıklarının büyük kısmının KKTC ceza yasası ve AİHM kararlarını dikkate almadığı için yeterince bilimsel bulmayıp itibar etmedi.

Mahkeme yayınlanan kolajın ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna karar verip beraat ettirdi

Şener Levent Mahkeme önünde açıklama yaptı.