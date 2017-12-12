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Afrika Gazetesi’ni protesto eylemleri bugün de devam etti

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Afrika Gazetesi’ni protesto eylemleri bugün de devam etti
KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Afrika Gazetesi’nin yayımladığı karikatürü protesto etmek amacıyla eylem düzenledi. 

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek başkanlığında Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan eylemciler, ellerinde dev Atatürk ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan portresi, TC ve KKTC bayrakları, “Atatürk’ün Kurduğu Cumhuriyet’in Cumhurbaşkanına Dil Uzatan Herkes Onursuzdur, Şerefsizdir, Haindir” yazılı pankartla Afrika Gazetesi’ne yürüdü. 

“Recep Tayyip Erdoğan”, “Afrika Kaşınma, Sabrımızı Taşırma”, “Hedef Şaşırma, Sabrımızı Taşırma”, “Dik Dur Eğilme, Bu Millet Seninle”, “Satılmış Kalemler” gibi sloganlar atan eylemciler, Afrika Gazetesi’nin balkonundan kendilerini izleyen gazetecilere sözlü olarak sataştılar. Eylemde, tekbir de getirildi. 
Eylemde basın açıklamasını KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek okudu. 

Açıklama şöyle: 
“Yunanistan’da yayımlanan ahlak dışı karikatürü, Yunan gözüyle başlığı altında servis ederek Kıbrıs’taki çözümsüzlüğün sorumlusu olarak Türkiye’nin gösterilmesi, Yunan hükümetini haklı bulup Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı küçük düşürme çabasına giren malum gazete ve açıklamalarıyla onlara  destek veren Türk ve Türkiye düşmanlığını büyük devrimcilik olarak gören pespaye cenahı şiddetle kınıyoruz. 
Topluma nifak tohumları ekmeyi görev adleden malum şer odaklarının bu dengesizliği, ne basın, ne düşünce özgürlüğüyle açıklanabilecek bir durumdur. 
 Toplum olarak daha sakin, daha anlayışlı ve daha saygılı olmamız gereken bu seçim döneminde provokatörlük yapanlar için başsavcılık sorumluluk alıp, gereken cezaları ‘gereksiz gazetecilere’ vermelidir.” 
Eyleme, Milli İradeye Saygı Platformu Gençlik Kolları da destek verdi. 

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