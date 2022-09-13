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Afrika iklim değişiminden ötürü GSYH'nin yüzde 15'i kadarını kaybediyor

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Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), iklim değişiminin etkileri nedeniyle Afrika kıtasının her yıl gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 5 ila 15'ini kaybetmekte olduğunu bildirdi.
Afrika iklim değişiminden ötürü GSYH'nin yüzde 15'i kadarını kaybediyor

Bankanın başekonomistlerinden Kevin Urama yaptığı açıklamada, kıtanın dünyadaki karbon emisyonunun sadece yüzde 3'ünü üretmesine rağmen son yıllarda sürekli kuraklık ve sel gibi afetlere sürüklediğinin altını çizdi.

Afrika ülkelerinin 2016 ila 2019'da yaklaşık 18,3 milyar dolar iklim finansmanı aldığını belirten Urama, buna rağmen 2020 ila 2030 yıllarındaki ihtiyaç duyulan miktarın 1,3 trilyon dolar olduğunu ifade etti.

Rakamların krizin büyüklüğünü ortaya koyduğunu aktaran Urama, zengin ulusların, gelişmekte olan ülkelere ve Afrika ekonomilerine iklim değişiminin etkilerini azaltmak için 100 milyar dolar yardımda bulunma taahhüdünü yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Urama, her yıl iklim krizinden ötürü Afrika'nın GSYH'nin yüzde 5 ila 15'ini kaybettiğini kaydetti.

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