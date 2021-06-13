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Afrika kıtasının sadece yüzde ikisi, tek doz aşılanabildi

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WHO Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, eylül ayında halklarının yüzde 10'unu aşılama hedefini yakalamak için 225 milyon doz aşıya ihtiyaçları olduğunu belirtti.
Afrika kıtasının sadece yüzde ikisi, tek doz aşılanabildi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Covid-19 vakalarının art arda üçüncü haftadır arttığı Afrika kıtasındaki 54 ülkeden 47’sinin, yani yaklaşık yüzde 90’ının aşı tedariki konusunda sıkıntı yaşadığını açıkladı.

WHO Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, haftalık basın toplantısında “10 Afrika ülkesinden dokuzu acil Covid-19 aşılama hedefini kaçıracak” dedi. Moeti, Eylül ayında halklarının yüzde 10’unu aşılama hedefini yakalamak için Afrika’nın 225 milyon doz aşıya ihtiyacı olduğunu belirtti.

‘Yapabilen ülkeler aşılarını paylaşmalı’

Afrika’da 32 milyon doz aşı uygulandığı, bu rakamın küresel olarak uygulanan 2,1 milyar dozun yüzde 1’nden azını oluşturduğuna dikkat çeken Moeti, “Kıtanın yaklaşık 1,3 milyar insanının sadece yüzde 2’si bir doz aldı ve sadece 9,4 milyon Afrikalı tam olarak aşılandı” dedi.

Moeti, “Aşıların vakaları ve ölümleri önlediği kanıtlandı, bu nedenle yapabilen ülkeler acilen aşılarını paylaşmalıdır” şeklinde konuştu.

Kıtada vaka sayısı beş milyonu aştı 

Afrika kıtasında virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 bin 746’ya çıktı. Vaka sayısı 5 milyon 9 bin 823’e yükselirken virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 4 milyon 500 bin 448’e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya‘da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus‘ta kayıtlara geçti.

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