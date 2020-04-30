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Afrika ülkeleri ile Arap ülkelerinde vaka sayısı ile ölümler artıyor

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Afrika ülkeleri ile Arap ülkelerinde vaka sayısı ile ölümler artıyor
Afrika ülkeleri ile Arap ülkelerinde vaka sayısı ile ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak’ta 92’ye, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) 98’e yükselirken, Bahreyn’de vaka sayısı arttı.

Bazı Afrika ülkelerinde ise son 24 saatte virüs kaynaklı ölümler endişeye neden oldu. Son 24 saatte Mısır’da 21, Güney Afrika’da 10, Cezayir’de 7, Tanzanya’da 6, Sudan, Kamerun ve Fas’ta 3’er kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre son 24 saatte Güney Afrika’da 354, Mısır’da 226, Cezayir’de 199, Tanzanya’da 181, Gine’de 111, Kamerun’da 101, Fas’ta 69, Senegal’de 59, Mali’de 58, Sudan’da 57, Somali’de 54, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Esvatini’de 20’şer yeni vaka tespit edildi.

Salgında ölenlerin sayısı Cezayir’de 444, Mısır’da 380, Güney Afrika’da 103, Fas’ta 168, Sudan’da 28, Mali’de 25, Tanzanya’da 16’ya yükseldi.

Kenya, Cibuti, Tunus, Etiyopya, Zambiya ve Moritanya’da da vakalarda artış yaşandı.

Bu arada yeni tip koronavirüs salgınını tamamen bitirdiğini açıklayan Batı Afrika ülkesi Moritanya’da, 20 gün sonra yeni vaka tespit edildi.

Kıtada ilk olarak Mısır’da görülen ve Avrupa’dan geldiği belirtilen Kovid-19 vakaları, güneydeki Lesotho ve doğudaki Komorlar Birliği dışında tüm kıtaya yayıldı. Virüs şu ana kadar en fazla Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Kamerun, Gana ve Nijerya’da görüldü.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada 35 bin 371 Kovid-19 vakası görüldü, bunlardan 1534’ü yaşamını yitirdi. Kıtada hastalığa yakalanan 11 bin 727 kişi ise sağlığına kavuştu.

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