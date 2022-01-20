Afrika Ülkeleri Raf Ömrü Bitmek Üzere Olan Aşı Bağışlarını Kabul Etmeyecek

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, bugüne kadar en az 2,8 milyon doz COVID-19 aşısının, süresi dolduğu için çöpe gittiğini belirterek çok sayıda Afrika ülkesinin, son kullanma tarihi bir iki ay kalmış aşıları bağış olarak kabul etmediğini ifade etti.

Bir doz aşının çöpe gitmesinin dahi bir hayatı kurtarma potansiyeli taşıdığı için "acı verici" olduğunu dile getiren Nkengasong, kıtaya ulaşan 572 milyon doz aşıdan yüzde 60'ının kullanıldığını söyledi.

Nkengasong, aşıların nakliyesi ve dağıtımı sırasında da zaman kaybedildiğini vurgulayarak halkın aşılara kolay ulaşabilmesi için yenilikçi fikirlere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

10 milyonun üzerinde vaka ve 235 bin COVID-19 kaynaklı ölümün yaşandığı kıtada aşılama oranı, yüzde 10 civarında.