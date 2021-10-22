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Afrika Ülkeleri Türkiye ile ticari ilişkileri daha da artırmak istiyor

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İki gün sürecek olan forum, Afrika ve Türkiye'den yaklaşık 3 bin iş adamının katılımıyla dün başladı. Kıtadan yaklaşık 30 bakanın katıldığı forumda, iş adamlarının görüşme trafiği dikkati çekti.
Afrika Ülkeleri Türkiye ile ticari ilişkileri daha da artırmak istiyor

İki gün sürecek olan forum, Afrika ve Türkiye'den yaklaşık 3 bin iş adamının katılımıyla dün başladı. Kıtadan yaklaşık 30 bakanın katıldığı forumda, iş adamlarının görüşme trafiği dikkati çekti.

Afrika Birliği Komisyonu (AUC) Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Sanayi ve Madencilikten Sorumlu Komiseri Albert Muchanga, AA muhabirine foruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve kıta ülkeleriyle her alanda gelişen ilişkilere değinen Muchanga, "Afrikalı heyetleri dinlediğimde hepsi bu yakınlaşmanın önemine vurgu yapıyor ve ilişkileri derinleştirecek sektörlere dikkati çekiyor." diye konuştu.

"Birbirine bağımlı bir dünyanın içinde yaşıyoruz." ifadesini kullanan Muchanga, Afrika'nın dünyanın diğer bölgeleriyle ilişkilerini geliştirmesinin önemini anlattı.

Bu bağımlılığın ortak kazançlar üzerine ve "kazan-kazan" ilkesine dayandığını belirten Muchanga, diplomasi, siyaset ve ekonomi alanında Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında çok fazla etkileşimin olduğunu dile getirdi.

Muchanga, "Afrika ile Türkiye arasındaki potansiyel muazzam. Şu anda tek yapmamız gereken ilişkileri geliştirmek." değerlendirmesini paylaştı.

Kıtasal serbest ticaret bölgesi yeni fırsatlar sunuyor

Afrika kıtasal serbest ticaret bölgesinin Türk sanayicilere yeni kazanımlar getireceğini vurgulayan Muchanga, "Afrika kıtasal serbest ticaret bölgesinin kurulmasıyla Afrika'da yatırım yapan bir Türk yatırımcı diğer Afrika ülkelerine artık minimum gümrükle mal satabilir." şeklinde konuştu.

Muchanga, gümrüğün daha sonra sıfırlanacağını böylelikle rekabetin de artacağını, burada yatırım yapanların 1,3 milyar nüfuslu bir pazara ulaşacağını kaydetti.

"Doldurulacak çok fazla boşluk var"

Foruma katılan bakanlardan Gambiya Ticaret, Sanayi, Bölgesel Entegrasyon ve İstihdam Bakanı Seedy Keita da Gambiya ile Türkiye arasındaki ticaret potansiyelinin büyüklüğüne dikkati çekti.

Keita, Gambiya'nın 2022'de İslam İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını anımsatarak, Türkiye'nin de bu örgütün büyük bir parçası olduğunu söyledi.

Şu anda bir Türk şirketinin Gambiya'daki elektrik ihtiyacının bir kısmını karşıladığını bildiren Keita, "Türkiye için Gambiya'da doldurulması gereken çok fazla boşluk var. İnşaat, alt yapı, uluslararası nakliyat ve tabii ki turizm ve konaklama." diye konuştu.

Şirketler arasında çok fazla görüşmenin olduğunu kaydeden Keita, deniz nakliyatı alanında yakında yeni bir anlaşmanın imzalanmasını beklediklerini belirtti.

Hedef 50 milyar dolar

Türkiye, Afrika ile 25 milyar dolar olan karşılıklı ticaret hacmini 50 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyor.

2003'te 2,1 milyar dolar olan ihracat oranı 2020'de 15,2 milyar dolara ulaşırken, 2003'te 3,3 milyar dolar olan ithalat oranı 2020'de 10 milyar dolara çıktı.

Afrika'daki Türk yatırımları ise 2020'de 6 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Dünya Bankası, dünyanın en büyük serbest ticari bölgesinin kıtada 30 milyon kişinin aşırı yoksulluk seviyesinden kurtulması ve 68 milyon kişinin gelirinin artmasına yol açacağını açıklamıştı.

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