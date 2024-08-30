Afrika ve Güney Amerika’da eşleşen dinozor ayak izleri bulundu

Afrika ve Güney Amerika kıtalarında bulunan 260’den fazla dinozor ayak izinin birbirlerinden yaklaşık 6 bin kilometre uzakta olmalarına rağmen eşleştiği keşfedildi.

Southern Methodist Üniversitesi’nin (SMU) çalışmasında dinozorların yaklaşık 120 milyon yıl önce ‘Erken Kretase’ döneminde Brezilya ve Kamerun arasında yürüdükleri saptandı.

Pangea (yaklaşık 250 milyon yıl önce ayrılmaya başlatan yekpare, dev kıta) ayrıldıktan sonra aralarında yaklaşık 6 bin kilometre oluşan Atlantik Okyanusu’nun iki ucundaki kıtada birbiriyle eşlesen 260’den fazla dinozor ayak izine rastlandı.

Araştırmacılar eşleşen ayak izlerinin yanı sıra Brezilya’nın Borborema bölgesi ve Kamerun’un kuzeyinde benzer havza, nehir ve göl oluşumlarına dair kanıtlar da buldu.

Çalışmayı yürüten araştırmacılardan Diana Vineyard, bulunan ayak izi fosillerinin çoğunun üç parmaklı teropod dinozorlara, bazılarınınsa dört ayaklı sauropodlar ve kuş kalçalı ornithischianlara ait olduğunu söyledi.