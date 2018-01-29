Afrika ve Meclis baskınlarıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Polis Genel Müdürlüğü Afrika Gazetesi ve Cumhuriyet Meclisi binası baskınıyla ilgili 5 kişiyi göz altına aldı...
Geçtiğimiz hafta Afrika Gazetesi ve Cumhuriyet Meclisi önündeki protestolarda saldırı gerçekleştirdikleri gerekçesi ile 5 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı.
Mehmet İpek, Ümit Taş ve Ahmet Türkmen tutuklandığı öğrenildi. Tutuklu sayısının 5 olduğu olayda polis, ayaklanma, kastı hasar ve mülke tecavüz suçlamaları ile ilgili yasal işlem başlattı.
Soruşturma devam ediyor.
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