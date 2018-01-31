Afrika ve Meclis önündeki olaylarla ilgili 9 kişi daha aranıyor

Önceki gece gerçekleşen tutuklamaların ardından, çıkan olaylarla ilgili görüntüleri inceleyen polis, eşkâli tespit edilen 9 kişiye daha ulaşamadı.

“Ayaklanma”, “Kanunsuz topluluk”, “Kasti hasar” ve “Mülke tecavüz” suçlaması ile zanlılar aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Zanlılara destek için aralarında YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve genel sekreteri Bertan Zaroğlu, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nunda bulunduğu 30 kişilik bir grup sabah saatlerinde mahkemeye geldi.

Çok sayıda polis sabah saatlerinde mahkemede geniş güvenlik önlemi aldı.

Polis, teminatla zanlıların serbest yargılanması talebinde bulunurken Ceza Davaları Yargıcı Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, işlenen suçların ciddiyetine dikkati çekerek karar için yarım saatlik ara verdi.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlılar aleyhine getirilen suçlamalar arasında yer alan “ayaklanma” suçunun ömrü boyu hapis gerektiren bir suç olduğunu, zarar verme suçunun ise 7 yıl hapislik gerektiren bir suç olduğuna dikkati çekti.

Reynar, zanlılar arasında ayrım yapılamayacağını belirterek yargılanacakları güne kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerine karar verdi.

Polis: Halka dehşet vererek toplandılar

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Karadağlı, zanlılar Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdulhadi Doğan’ın 22 Ocak’ta meydana gelen “Ayaklanma”, “Kanunsuz topluluk”, “Kasti hasar” ve “Mülke tecavüz” suçlaması ile tutuklandıklarını anlattı.

Karadağlı, zanlıların bir kişilik bir grup ile Afrika Gazetesi önünde toplandıklarını ve gazetenin 21 Ocak tarihli Türkiye aleyhinde attığı manşetin ardından gazeteye taşlarla saldırdıklarını anımsattı.

Polisin dur ihtarına rağmen şiddeti artırarak halka dehşet verecek şekilde, camları taşlarla kırdıklarını belirten Karadağlı, zanlılar Ahmet Türkmen, Abdulhadi Doğan, Bayram ak ve eşkâli tespit edilemeyen bir kişi ile gazetenin doğuya bakan balkonuna girip iş yerine saldırdıklarını söyledi.

Eşkâli tespit edilen 9 kişi kayıp

Soruşturmayı yürüten polis memuru, olay günü çekilen görüntülerde eşkâli belli 9 kişini tespit ettiklerini ancak henüz hiç birinin kimliğine ulaşamadıklarını belirtti.

Karadağlı, zanlı Abdulhadi Doğan’ın Afrika Gazetesi’ne girip zarar verdiği yönünde gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, Doğan’ın “Kanunsuz silah bulundurma” suçundan askıda davası olduğunu ve ülkede turist statüsünde bulunduğunu kaydetti.

Zarar 16 bin 457 TL

Polis, 22 Ocak tarihinde Afrika Gazetesi önünde yaşanan olayların ardından Afrika Gazetesi iş yerinde 6 bin 457 TL, gazete ile aynı binada bulunan başka bir iş yerinin ise 10 bin 200 TL zarar gördüğünü kaydetti.

Karadağlı, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların polis soruşturmasına etki edebilecek bir durumun olmadığını ifade ederek teminata bağlanmaları talebinde bulundu.

Yargıç serbest kalmalarını uygun bulmadı

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, talebin ardından ara vererek kararını yarım saat sonra açıkladı.

Reynar, işlenen suçların ciddi ve ömür boyu hapislik ön gören suçlar olduğunu belirtti. 22 Ocak tarihinde yaşananların toplumda infiale neden olduğunu, zanlıların polisin dur ihtarına uymayarak olayın şiddetini artırarak devam ettiklerini ifade eden Reynar, toplanan kalabalığın demokratik eylem hakkını aşarak toplumda derin yaralar bırakacak eylem yaptıklarını söyledi.

(havadis)