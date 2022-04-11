  • BIST 2.445,30
  • Altın 920.637
  • Dolar 14.6869
  • Euro 15.9934
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Afrika'da 40 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanıyor

» »
Afrika'nın doğusu son kırk yılın en şiddetli kuraklığının pençesinde.
Afrika'da 40 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanıyor

Afrika'nın doğusu son kırk yılın en şiddetli kuraklığının pençesinde. Üç ülkedeki kuraklık yüzünden 15 milyonu aşkın kişi açlıkla mücadele ediyor. Milyonlarca kişi evini terk ediyor.

Etiyopya, Somali ve Kenya, son kırk yılın en şiddetli kuraklığını yaşıyor. Kuraklık yüzünden üç ülkede milyonlarca insan açlık ve susuzlukla karşı karşıya...

Kuraklıktan en çok etkilenen ülke Etiyopya. Ülkede bir buçuk milyondan fazla besi hayvanı telef oldu. Susuzluk nedeniyle ekinler de büyümüyor.

Dünyada gıda fiyatlarında yaşanan artışların ardından hasattaki kötü durum da açlık endişesini tetikliyor.

Yardımları artırma çağrısı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, bağışçı ülkelere Etiyopya'ya yardımlarını iki katına çıkarma çağrısı yaptı.

İnsani bir felaketin önüne geçebilmek için örgütün acilen 130 milyon dolara ihtiyacı olduğu duyuruldu.

Açlık en çok çocukları etkiliyor. Kıtada, her gün çok sayıda çocuk hayatını kaybediyor.

Eyleme geçilmediği takdirde, bu yaz sadece Somali'de 350 bin çocuğun öleceği uyarısı yapılıyor

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamerun'da Kolera Salgınında Vaka Sayısı 2 Bine Yaklaştı16 Mart 2022 Çarşamba 22:15
  • Sudan'ın Batısındaki Şiddet Olaylarında 35 Kişi Öldü12 Mart 2022 Cumartesi 14:19
  • Mozambik'teki Gombe Kasırgası Nedeniyle 300 Bin Aile Elektriksiz Kaldı12 Mart 2022 Cumartesi 13:04
  • Mısır'da İklim Değişikliğinin Doğal Felaketlere Yol Açmasından Endişe Ediliyor10 Mart 2022 Perşembe 23:26
  • BM’den Libya’daki Taraflara Sükunet Çağrısı10 Mart 2022 Perşembe 21:39
  • Güney Afrika, Ukrayna sınırındaki ayrımcılığa tepki gösterdi02 Mart 2022 Çarşamba 12:21
  • Libya'da TM'nin Başağa Kabinesine Güvenoyu Verme Eğilimi Ülkeyi Tehlikeli Bir Aşamaya Götürüyor01 Mart 2022 Salı 18:29
  • BM: Somali'de 4,3 milyon kişi kuraklıktan etkilendi26 Şubat 2022 Cumartesi 16:21
  • Mali'de Fransız Askerlerin Ülkeden Çekilmesi Kararı Sevinçle Karşılandı20 Şubat 2022 Pazar 10:55
  • Başörtüsü Takıp, Makyaj Yapan Uyuşturucu Kaçakçıları Yakalandı19 Şubat 2022 Cumartesi 13:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti