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Afrika'da koronavirüse bağlı ölümlerin yüzde 94 azalması bekleniyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da koronavirüse bağlı ölümlerin 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 94 azalmasının beklendiğini bildirdi.
Afrika'da koronavirüse bağlı ölümlerin yüzde 94 azalması bekleniyor

DSÖ'nün yaptığı son modellemede, vaka sayılarındaki azalış hesaba katılarak mevcut trendin sürmesi halinde yıllık 23 bin ölüm vakasının görülebileceği belirtildi.

Lancet Global Health dergisinde yayımlanan modellemede, en ölümcül yıl olan 2021'de açıklanan 113 bin 102 resmi ölü sayısının gerçeği yansıtmadığı, muhtemel ölü sayısının 350 bin olduğu ifade edildi.

Afrika'da Koronavirüse bağlı ölümlerin 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 94 azalmasının beklendiği kaydedildi.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, geçen yıl her gün yaklaşık 970 ölüm görüldüğünü, 2022'de bu rakamın yıl sonunda 60'a düşmesini beklediklerini dile getirdi.

Moeti, yeni varyant tehditlerinin halen sürdüğünü ifade ederek, bu yüzden hep var olan tehdide karşı hazırlıklı olunması çağrısı yapmıştı.

DSÖ, sene başında Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayılarının rapor edilenden 7 kat fazla olabileceğini açıklamıştı.

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