  • BIST 115.827
  • Altın 392,789
  • Dolar 6,8495
  • Euro 7,6751
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKızamık hastalığı nedir nasıl anlaşılır?

Afrika'da Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı 10 Bini Aştı

» »
Afrika'da Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı 10 Bini Aştı
Afrika'da Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı 10 Bini Aştı

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 22 artarak 407 bin 336'ya ulaştı.


Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 252 artışla 10 bin 166'ya çıktı.


Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 2 bin 953 ölümle Mısır'da görülürken, Güney Afrika'da 2 bin 657, Cezayir'de 912 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika, 151 bin 209 vaka ile salgının en fazla tespit edildiği ülke oldu. Bu ülkeyi, 68 bin 311 vaka ile Mısır, 25 bin 133 vaka ile Gana izledi.

Afrika'da, iyileşen hasta sayısı da 195 bin 45 oldu.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cinsel hayatta mutlu olmanın 10 sırrı30 Haziran 2020 Salı 22:04
  • Diş teli tarih oluyor30 Haziran 2020 Salı 21:30
  • Kalçayla zeka orantılı çıktı30 Haziran 2020 Salı 21:03
  • Güneş yanığı acısı nasıl geçer?30 Haziran 2020 Salı 20:30
  • Türkiye'de Coronavirüs: 16 kişi hayatını kaybetti 1293 yeni tanı kondu30 Haziran 2020 Salı 20:05
  • Baz istasyonları kanser yapar mı?30 Haziran 2020 Salı 20:03
  • Melbourne’de Kovid-19 Salgınına Karşı Tedbirler Sıkılaştırıldı30 Haziran 2020 Salı 13:00
  • Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 650 Bine Yaklaştı30 Haziran 2020 Salı 12:45
  • Çin'de yine pandemi tehlikesi: Yeni nesil domuz gribi virüsü tespit edildi30 Haziran 2020 Salı 12:14
  • Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 10 milyon 421 bini geçti30 Haziran 2020 Salı 11:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti