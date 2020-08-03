  • BIST 1.127
  • Altın 442,337
  • Dolar 6,9718
  • Euro 8,1794
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1531 test yapıldı,  5 pozitif vakaya rastlandı

Afrika’da Kovid-19 vaka sayısı 960 bini aştı

» »
Afrika’da Kovid-19 vaka sayısı 960 bini aştı
Afrika’da Kovid-19 vaka sayısı 960 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 12 bin 512 artarak 961 bin 242 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 329 artışla 20 bin 347’ye ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 8 bin 366 ölümle Güney Afrika, 4 bin 865 ölümle Mısır ve 1231 ölümle Cezayir’de görüldü.

Morityus’ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre’de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika’da vaka sayısı 511 bin 485 oldu, bu ülkeyi 94 bin 483 vaka ile Mısır, 43 bin 537 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika’da, virüse yakalanan 615 bin 335 kişi ise hastalığı yendi.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afrika’da Kovid-19 vaka sayısı 960 bini aştı03 Ağustos 2020 Pazartesi 12:05
  • BBC: Ölümler açıklanandan 3 kat daha fazla03 Ağustos 2020 Pazartesi 11:29
  • ABD'li İlaç Devi Johnson&Johnson Kovid-19 Aşı Adayının Klinik Denemelerine Başladı03 Ağustos 2020 Pazartesi 10:11
  • Morityus, Afrika'da Tüm Kovid-19 Hastalarının İyileştiği Tek Ülke Oldu03 Ağustos 2020 Pazartesi 09:48
  • Dünyanın beklediği haber Rusya'dan geldi! Koronavirüs aşısı ekimde hazır olacak02 Ağustos 2020 Pazar 20:21
  • Hepatite karşı kendimizi nasıl koruruz?02 Ağustos 2020 Pazar 18:32
  • Antalya'da kadavradan rahim nakli yapılan kadın, bebeğini kucağına aldı02 Ağustos 2020 Pazar 18:25
  • Dünyada son durum: Vaka sayısı 18 milyona dayandı, 675 bin can kaybı var02 Ağustos 2020 Pazar 16:58
  • Anemi Tedavisinde Öncelikle Kansızlığın Nedeni Belirlenmelidir02 Ağustos 2020 Pazar 13:29
  • İkinci korona dalgası kapıda mı?02 Ağustos 2020 Pazar 10:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti