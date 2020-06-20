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Afrika'da son 24 saatte 10 binden fazla Covid-19 vakası görüldü

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Afrika'da son 24 saatte 10 binden fazla Covid-19 vakası görüldü
Afrika'da son 24 saatte 10 binden fazla Covid-19 vakası görüldü

Afrika genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 288 bini geçti, 7 bin 713 kişi yaşamını yitirdi.

Covid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 135 artarak 288 bin 812'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 263 artışla 7 bin 713'e çıktı.

Bugüne kadar Covid-19 nedeniyle en fazla can kaybı 2 bin 17 ölümle Mısır'da görüldü. Güney Afrika'da 1831, Cezayir'de 825, Sudan'da 506, Nijerya'da 487 ve Kamerun'da 282 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika (87 bin 715), Mısır (52 bin 211), Nijerya (19 bin 147), Gana (13 bin 203), Cezayir (11 bin 504) ve Kamerun (10 bin 638) olarak sıralandı.

Afrika'da iyileşen hasta sayısı da 135 bini geçti.

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