  • BIST 1.439,860
  • Altın 489,24
  • Dolar 8,5180
  • Euro 9,9450
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Afrika’dan 8 yaşındaki kızı köle olarak satın alan adama 18 yıl hapis

» »
Afrika’dan 8 yaşındaki kızı köle olarak satın alıp istismar eden Kanadalı 18 yıl hapse mahkum edildi.
Afrika’dan 8 yaşındaki kızı köle olarak satın alan adama 18 yıl hapis

Kanada’nın Montreal kentinde yaşayan bir kişi, 8 yaşındaki bir kızı Afrika’daki ailesinden satın almak ve cinsel olarak istismar etmekten 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CTV’deki habere göre, Montreal polisi, çocuk istismarı görüntüleriyle ilgili açtığı soruşturma kapsamında, 60 yaşındaki Kana'yi gözaltına aldı.

Tesadüfen bulundu

Zanlının evinde tesadüfen bulunan 11 yaşındaki ismi açıklanmayan Afrikalı kızın, 8 yaşındayken Afrika’dan geldiğini öğrenen polis, soruşturmayı derinleştirdiğinde küçük kızın 3 yıldır cinsel istismara maruz kaldığını belirledi.

Montreal’de dün hakim karşısına çıkarılan Villemaire, Yargıç Pierre Labelle tarafından "reşit olmayanların cinsel istismarı, insan ticareti ve çocuk istismarı görüntüleri bulundurmak ve dağıtmak" suçlarından toplam 18 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1 Saatlik Öğle Uykusu Gün İçindeki Yorgunluktan Kurtarıyor18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:00
  • Gastronometro şeflerinden tadına doyamayacağınız Aşure tarifi!18 Ağustos 2021 Çarşamba 13:23
  • Sıcak Havalar Uyku-Uyanıklık Ritminizi Bozmasın!17 Ağustos 2021 Salı 23:00
  • Cilt Kuruluğuna Karşı 6 Etkili Önlem!17 Ağustos 2021 Salı 22:00
  • Saç Ekiminin Önceliği Doğal Görünüm !17 Ağustos 2021 Salı 21:30
  • Bronzlaşmamanın Olumsuz Etikleri ve Korunma Yöntemleri17 Ağustos 2021 Salı 20:15
  • Lefkoşa’da zeytin toplanmaya 11 Eylül’de başlanacak16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:58
  • Kıbrıs’ta yeni bir kelebek türü görüldü15 Ağustos 2021 Pazar 10:36
  • Araştırma: Kediler 'bedava' yemeği tercih eden tek tür13 Ağustos 2021 Cuma 20:59
  • Oyuna Dalan Çocuklar Hava Ne Kadar Sıcak Fark Etmiyorlar13 Ağustos 2021 Cuma 19:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti