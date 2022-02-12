  • BIST 2.051,05
  • Altın 800.89129
  • Dolar 13.5003
  • Euro 15.3124
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Afrikalı Bebeğe 5 Bin Euro’ya Avrupalı Baba

» »
Afrikalı Bebeğe 5 Bin Euro’ya Avrupalı Baba
Afrikalı Bebeğe 5 Bin Euro’ya Avrupalı Baba

Kamerunlu 20 günlük bebeğin “biyolojik babası olduğu” beyanında bulunan İsveç pasaportlu Kamerunlunun (E-42) sahte belge verdiği, bebeğin biyolojik babası olmadığı ve başvuruyu para karşılığında yaptığı ortaya çıktı.

İnsan Kaçakçılığıyla Mücadele Ofisi’nin araştırdığı bu vakaya benzer 4 vaka daha olduğu ve bazılarına Rumların da karıştığı kaydedildi.

Politis’in “Kıbrıslı Rumlar Afrikalıların ‘Babası’ Olduğunu Beyan Ediyor… Avrupalıların Tarifesi 5 Bin Euro” başlıklı haberine göre 42 yaşındaki Kamerunlunun, 20 günlük bebek ve annesi ile 9 Şubat Çarşamba günü gittiği Lefkoşa Rum Kaymakamlığı’na, bebeğin biyolojik babası olduğu beyanında bulundu. Sunduğu belgelerin sahte olduğu ortaya çıkınca devreye polis girdi.

İsveç vatandaşı Kamerunlu, polise verdiği ifadede, 5 bin Euro karşılığında yaptığını itiraf etti, bebeğin annesi de itirafı doğruladı. Kamerunlu sahte baba ve yine Kamerunlu biyolojik baba hakkında 8’er gün tutukluluk emri alındı, Kamerunlu anne lohusalık döneminde olduğu için tutuklanmadı.

Rum Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu, Polis Cürümleri Önleme Şubesi ve Yabancılar ve Muhaceret Dairesi’nin işbirliğinde İnsan Ticaretiyle Mücadele Ofisi tarafından araştırılan bu vaka dışında, Rumların da karıştığı, Afrikalı kadınların doğurduğu çocukların biyolojik babası olduğu sahte beyanında bulunulan 4 vakaya daha rastladıklarını, bazılarında sahte babanın Kıbrıslı Rum olduğunu açıkladı.

Andreu, Avrupalıların, Afrikalı bebekleri nüfuslarına geçirerek para, anneyle bebeklerin de Avrupa vatandaşlığı ve Güney Kıbrıs’ta sürekli ikamet hakkı v.b. kazandığını anlattı. Andreu örgütlü bir şebeke ile karşı karşıya olduklarını düşünmediklerini söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Solya Bölgesine Helikopter Pisti11 Şubat 2022 Cuma 18:31
  • Rum Motorlu Araçlar Dairesi’nde Lüks Araba Çetesi11 Şubat 2022 Cuma 18:18
  • Hellimde Denetim Yok11 Şubat 2022 Cuma 17:57
  • Anastasiadis, Macron Ve Kerry İle Görüşecek11 Şubat 2022 Cuma 17:41
  • Larnaka Hamit Bey Meydanı Yanındaki Osmanlı Hamamı Restore Ediliyor11 Şubat 2022 Cuma 17:12
  • Avrupa Komisyonu’ndan İki Uyarı11 Şubat 2022 Cuma 16:55
  • Çavuşoğlu’nun Açıklaması Rum Basınında Geniş Yer Buldu11 Şubat 2022 Cuma 16:28
  • Erica Olson Güney Kıbrıs'ta temalarda bulunuyor11 Şubat 2022 Cuma 12:38
  • TALOS 2022 Tatbikatı ile hava savunma provası11 Şubat 2022 Cuma 11:59
  • Güney Kıbrıs’ta askerler rahiplere silah eğitimi verdi11 Şubat 2022 Cuma 11:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti