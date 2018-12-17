Afrikalı gence Ku Klux Klan tarzı saldırı: 5 dişini penseyle söktüler

Ku Klux Klan’ın Amerika’da sihayilere karşı ırkçı saldırılarının bir benzerinin hafta içinde Larnaka’da cereyan ettiği haber verildi.

Fileleftheros, haberi “Pense İle 4 Dişini Söktüler… Polis Karakolu Yakınlarında İnanılmaz Bir Irkçı Olay Yaşandı” başlığıyla aktardı.



Habere göre, Rum tarafında daimi ikamet etmekte olan bir Afrikalı genç, bir yakınını havaalanına bıraktıktan sonra taksi ile döndüğü evine girmek üzereyken beyaz kukuletalı 5 kişinin saldırısına uğradı.



Saat 04.00 sularında taksiden inip evine yürümekte olan genç, özel bir araçla yanında duran 5 kişi tarafından sokak ortasında etkisiz hale getirildi, dövüldü, ağzı zorla açıldı ve pense ile 4 dişi çıkarıldı.



Saldırının çok kısa sürede gerçekleştiğini belirten gazete, Afrikalı gencin çığlık haykırışlarının bölgedeki kimseyi rahatsız etmemiş göründüğüne dikkat çekti, gerekçe olarak da kimsenin polise ihbarda bulunmamasını gösterdi.



Gazete, beyaz kukuletalıların, saldırdığı Afrikalı gencin, geçmişte yaptığı bir şikayetle ilgili Rum polisinin kendisine ırkçı muamelede bulunduğunu, ancak bu davranışı polis örgütüne şikayet etmediğini, “çenesini kapalı tutmayı” tercih ettiğini haberine ekledi.