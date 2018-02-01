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Afrikalı öğrenciler öfkeli: ellerinde pankartlarla rektörlüğe girmek istediler

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Afrikalı öğrenciler öfkeli: ellerinde pankartlarla rektörlüğe girmek istediler
Nijeryalı Kennedy T.Dede’nin vahşice öldürülmesi DAÜ’deki siyahi öğrencileri ayaklandırdı. Rektörlük binasında eylem yapan öğrenciler çiçekleri devirdi saksıları kırdı, polise çağrı yaptı

Gazimağusa’da dün öğle saatlerinde bir grup Nijeryalı DAÜ Rektörlük binası önünde toplandı. Rektörle konuşmak isteyen kalabalık, polis engeline takıldı. Arkadaşlarını vahşi bir cinayete kurban veren kalabalık grup, ülkede ayrımcılık yapıldığını ve siyahî öğrencilerin dışlandığını öne sürdü.

Yaklaşık 100 kişinin katılımı ile gerçekleşen eylemde siyahî öğrenciler ellerinde pankartlarla Rektörlüğe girmek istedi.

Polis zor kullandı

Öfkeli kalabalık, zanlıların tutuklanmadığını öne sürerek isyan edince polis zor kullanmak zorunda kaldı. Sakinleştirilemeyen öfkeli kalabalık, Rektör yardımcısının odasında çiçekleri devirdi, saksıları kırdı.

Zanlıların tutuklandığına ikna olan kalabalık polis kontrolünde dağıldı.

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(havadis)

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