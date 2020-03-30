  • BIST 88.690
  • Altın 343,049
  • Dolar 6,5765
  • Euro 7,2481
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Afrikalılar salgından batıyı sorumlu tutuyor; Avrupalılara 'Koronavirüsler' diye sesleniyor

» »
Afrikalılar salgından batıyı sorumlu tutuyor; Avrupalılara 'Koronavirüsler' diye sesleniyor
Afrikalılar salgından batıyı sorumlu tutuyor; Avrupalılara 'Koronavirüsler' diye sesleniyor

Yeni tip Koronavirüs'ün çıktığı ülke Çin olsa da salgının en çok Avrupa'da etkisini göstermesi ile Afrika ülkelerinde yaşayan batılılara yönelik ırkçı saldırılar önemli ölçüde arttı.

Euronews'in haberine göre, bugüne kadar birçok hastalıkla mücadele etmek zorunda kalan Afrikalılar, Covid-19'un ülkelerinde yayılmasında Avrupalıları sorumlu tutuyor. Ayrıca virüsün ABD, Çin veya Fransa'da laboratuvar ortamında icat edildiğine dair komplo teorileri de halk arasında güçleniyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bulunan bir Fransız vatandaşı Le Figaro'ya verdiği röportajda, "Sınırların kapatılmasıyla birlikte bir güvensizlik ilklimi oluştu. Yerel halk, Avrupa'dan gelen insanlara 'Koronavirüsler' şeklinde sesleniyor" diye konuştu.

'Avrupa'nın Afrika'ya kasten virüs getirdiği' iddiası büyüyor

Senegal'da Evidence gazetesi 4 Mart'taki bir haberinde, "Ülkedeki Koronavirüs vakalarının hepsinin "yabancılardan kaynaklandığını" vurgulayarak, Fransa'nın önce Afrikalıları köleleştirdiğini, daha sonra ekonomisini sömürdüğünü ve bugün de Koronavirüs'ü yaydığını" iddia etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığına bağlık Devlet Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne, Afrika ülkelerini kast ederek, "Gerçekten dünyanın belirli bölgelerinde batılılar Covid-19'un merkezi olarak görülüyor" dedi.

ABD Kamerun Büyükelçiliği de yabancılara yönelik sözlü ve fiziki saldırıların artışta olduğunu, çalışanlarının araçlarına taş atıldığını bildirdi.

Fildişi Sahili, Gana ve Etiyopya'da ise yabancı basın muhabirlerine yönelik saldırı girişimleri yaşandı.

"Tanrı, batı ülkelerini bize yaptıkları için cezalandırdı"

Zimbabwe Savunma Bakanı Oppah Muchinguri için Koronavirüs batı ülkelerine gelen ilahi bir ceza, “Bu ülkeler bizim ekonomimizi sömürdükleri için şu an bunun cezasını çekiyor, bu tanrının işi" diye konuşarak toplumdaki yabancılara karşı büyüyen nefret söyleminde rol aldı.

Afrika Birliği Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin verilerine göre 46 Afrika ülkesinde Covid-19 vakası görüldü. Toplam 134 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 4 bin 282'ye çıktı. Sağlık sisteminin gelişmediği bu ülkelerde salgının yayılmasından endişe ediliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDÜ Hastanesi Acil Servis Hizmetlerini Ücretsiz Vermeye Başladı...30 Mart 2020 Pazartesi 12:55
  • Çin'de 20 Eyalette Son 4 Haftada Yeni Kovid-19 Vakası Görülmedi30 Mart 2020 Pazartesi 11:25
  • Uluslararası Çalışma Örgütü: Koronavirüs nedeniyle 25 milyon kişi işsiz kalabilir30 Mart 2020 Pazartesi 11:00
  • Fransa'da Evanjelist Kilise Toplantısı Binlerce Covid-19 Vakasının Kaynağı Oldu30 Mart 2020 Pazartesi 10:55
  • Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle toplam 33 bin 993 kişi hayatını kaybetti30 Mart 2020 Pazartesi 10:50
  • Dünya genelinde kovid-19 bulaşan kişi sayısı 723 bini geçti...30 Mart 2020 Pazartesi 10:37
  • Moskova'da Kovid-19 Salgını Nedeniyle Önlemler Artıyor30 Mart 2020 Pazartesi 10:13
  • Trump: 100-200 bin ölümle bu süreci aşarsak çok iyi bir iş çıkardık demektir30 Mart 2020 Pazartesi 10:06
  • ABD'de Kovid-19 Kaynaklı Ölü Sayısı 2 Bin 191'e Yükseldi30 Mart 2020 Pazartesi 09:34
  • 8 Örgüt:Koronavirüsün bulaştığı, önlemlerin aç bıraktığı bedenlerin ırkı, milleti yoktur30 Mart 2020 Pazartesi 09:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti