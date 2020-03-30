Afrikalılar salgından batıyı sorumlu tutuyor; Avrupalılara 'Koronavirüsler' diye sesleniyor

Yeni tip Koronavirüs'ün çıktığı ülke Çin olsa da salgının en çok Avrupa'da etkisini göstermesi ile Afrika ülkelerinde yaşayan batılılara yönelik ırkçı saldırılar önemli ölçüde arttı.

Euronews'in haberine göre, bugüne kadar birçok hastalıkla mücadele etmek zorunda kalan Afrikalılar, Covid-19'un ülkelerinde yayılmasında Avrupalıları sorumlu tutuyor. Ayrıca virüsün ABD, Çin veya Fransa'da laboratuvar ortamında icat edildiğine dair komplo teorileri de halk arasında güçleniyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bulunan bir Fransız vatandaşı Le Figaro'ya verdiği röportajda, "Sınırların kapatılmasıyla birlikte bir güvensizlik ilklimi oluştu. Yerel halk, Avrupa'dan gelen insanlara 'Koronavirüsler' şeklinde sesleniyor" diye konuştu.

'Avrupa'nın Afrika'ya kasten virüs getirdiği' iddiası büyüyor

Senegal'da Evidence gazetesi 4 Mart'taki bir haberinde, "Ülkedeki Koronavirüs vakalarının hepsinin "yabancılardan kaynaklandığını" vurgulayarak, Fransa'nın önce Afrikalıları köleleştirdiğini, daha sonra ekonomisini sömürdüğünü ve bugün de Koronavirüs'ü yaydığını" iddia etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığına bağlık Devlet Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne, Afrika ülkelerini kast ederek, "Gerçekten dünyanın belirli bölgelerinde batılılar Covid-19'un merkezi olarak görülüyor" dedi.

ABD Kamerun Büyükelçiliği de yabancılara yönelik sözlü ve fiziki saldırıların artışta olduğunu, çalışanlarının araçlarına taş atıldığını bildirdi.

Fildişi Sahili, Gana ve Etiyopya'da ise yabancı basın muhabirlerine yönelik saldırı girişimleri yaşandı.

"Tanrı, batı ülkelerini bize yaptıkları için cezalandırdı"

Zimbabwe Savunma Bakanı Oppah Muchinguri için Koronavirüs batı ülkelerine gelen ilahi bir ceza, “Bu ülkeler bizim ekonomimizi sömürdükleri için şu an bunun cezasını çekiyor, bu tanrının işi" diye konuşarak toplumdaki yabancılara karşı büyüyen nefret söyleminde rol aldı.

Afrika Birliği Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin verilerine göre 46 Afrika ülkesinde Covid-19 vakası görüldü. Toplam 134 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 4 bin 282'ye çıktı. Sağlık sisteminin gelişmediği bu ülkelerde salgının yayılmasından endişe ediliyor.