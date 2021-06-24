Afrika'nın en büyük kripto para borsasından 3,6 milyar dolarlık vurgun

Afrika'nın en büyük kripto para borsalarından Africyrpt'in sahibi Ameer Cajee ve Raees Cajee, 3,6 milyar dolarlık kripto parayı yasa dışı yollardan hesaplarına geçirdikten sonra kayıplara karıştı.

News24'ün haberine göre, Africyrpt'in sahibi Güney Afrikalı Ameer Cajee ve Raees Cajee, 3,6 milyar dolarlık kripto para ile ortadan kayboldu.

Haberde bu vurgunun bu zamana kadarki en büyük kripto para dolandırıcılıklarından biri olduğu ifade edildi.

Kripto parayla ilgili yasal düzenleme yok

Güney Afrika Finansal Hizmetler Davranış Otoritesi (FSCA) tarafından yapılan açıklamada, kripto paralara ilişkin Güney Afrika'da herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığından dolayı duruma ilişkin herhangi bir işlem yapılamadığı açıklandı.

Açıklamada, bu tür dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçilmesi için yatırımcılara, yalnızca uygun şekilde lisanslanmış finansal hizmet sağlayıcılardan tavsiye almaları çağrısında bulunuldu.

Cajee kardeşlerin İngiltere'ye kaçtıkları sanılıyor.

Africyrpt

Cajee kardeşler tarafından 2019'da kurulan Africyript, Afrika'nın en büyük kripto para borsalarından biriydi.

Bu yılın nisan ayında Ameer Cajee tarafından, yatırımcılara Africyrpt'in siber saldırıya uğradığı bilgisi verilmiş ancak durumun yetkililere ve hukukçulara bildirilmemesi talep edilmişti.

Bunun üzerine bir grup yatırımcı Cape Town merkezli hukuk firması Hanekom ile irtibata geçerek konunun araştırılmasını talep etmişti.

Hanekom tarafından yapılan araştırma sonucu yatırımcıların hesaplarındaki kripto paraların dijital cüzdanlardan ve hesaplardan transfer edildiği ve bu kripto paraların takip edilemez hale getirildiği tespit edilmişti.

Ancak kripto paralar Güney Afrika'da finansal varlık kabul edilmediğinden, yasal soruşturma başlatmanın mümkün olmadığı ifade edilmişti.