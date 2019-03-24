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Afrika'nın güneydoğusundaki kasırgada ölenleri sayısı 700'ü aştı

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Mozambik, Zimbabve ve Malavi'yi vuran tropikal fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Birleşmiş Milletler (BM) net sayının sel suyunun çekilmesiyle anlaşılacağını belirtiyor.
Afrika'nın güneydoğusundaki kasırgada ölenleri sayısı 700'ü aştı

Afrika'nın güneyini geçen hafta vuran Idai siklonundan yaklaşık 1.7 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyor.

Kasırga en çok Mozambik'te ölümlere neden oldu. Mozambik Çevre Bakanı Celso Correia 417 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölü sayısı daha önce yapılan açıklamada 242 olarak belirtilmişti.

Zimbabve'de en az 259, Malavi'de ise 56 kişinin öldüğü bildiriliyor. Tüm bölgede toplam ölü sayısının en az 700 olduğu tahmin ediliyor.

BM yetkilileri Buzi ve Zambezi nehirlerinin taşma riskinin de devam ettiğini belirtiyor.

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