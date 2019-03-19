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Afrika'yı kasırga vurdu: "Bugüne kadar gördüğümüz en büyük felaketle karşı karşıyayız"

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Afrika'nın güneydoğusunu vuran Idai Tropikal Kasırgası, geçtiği yerlerde ciddi can kaybı ve hasara neden oldu
Afrika'yı kasırga vurdu: "Bugüne kadar gördüğümüz en büyük felaketle karşı karşıyayız"

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, kasırga nedeniyle 1000'den fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini açıklarken, Zimbabve'de ise 200 kişi kayıp.

Idai Kasırgası, Perşembe günü Mozambik'in Beira kentini vurdu ve buradan da Zimbabve'ye geçti. Kasırga beraberinde kuvvetli rüzgar, yoğun yağış ve sel getirdi.

Nyusi, televizyondan halka yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar resmi can kaybı 84. Ancak bu sabah olup biteni anlayabilmek için kasırganın vurduğu bölgeyi havadan inceledik ve elde ettiğimiz bulgular can kaybının 1000'in üzerinde olabileceğini gösteriyor. Çok büyük bir insani felaketle karşı karşıyayız. 100 binden fazla kişi tehlike altında" dedi.

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Bölgenin havadan çekilen fotoğraflarında, sel sularının binaların en üst katına kadar çıkması nedeniyle çok sayıda kişinin çatılarda mahsur kaldığı ve kurtarılmayı beklediği görülüyor.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Beira kentindeki hasarın boyutlarını "çok ağır ve dehşet verici" olarak tanımladı.

Açıklamada, 530 bin kişinin yaşadığı kentin ve civar bölgelerin yüzde 90'ının kasırgada zarar gördüğü belirtildi.

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Mozambik'in komşusu Zimbabve'de ise resmi rakamlara göre, 98 kişi yaşamını yitirdi. 217 kişiden ise haber alınamıyor. Zimbabve'de bulunan AFP muhabiri, cesetlerin açılan toplu mezarlara gömüldüğünü söyledi.

Zimbabve Ulaştırma ve Altyapı Kalkınma Bakanı Joel Biggie Matiza, "Bugüne kadar gördüğümüz en büyük altyapı hasarıyla karşı karşıyayız" dedi.

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