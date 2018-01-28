Afrin harekatının dokuzuncu günü

TSK’nın Afrin’e yönelik harekâtında bugün stratejik öneme sahip Burseya Dağı’nda çatışmaların yoğunlaştığı bildirildi. Operasyonda belirlenen hedeflerin karadan ve havadan bombalandığı haber veriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatı bölgesindeki Afrin bölgesine başlattığı harekât dokuzuncu günde havadan ve karadan devam ediyor.

TSK’dan bu sabah yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. Harekâta katılan 7 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi. Açıklamada, "Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 484 olmuştur” ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı (AA), Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı'nda TSK ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri ile PYD/PKK arasındaşiddetli çatışmaların başladığını duyurdu.

Doğan Haber Ajansı da, (DHA) Kilis'in karşısındaki mevzilerin Kilis'te konuşlu topçu bataryaları tarafından fırtına obüsleriyle karadan, jetler tarafından da havadan hedef altına alındığını, bombalanan bölgelerden yükselen dumanların Kilis'ten de görüldüğünü aktardı.

"İdlib'e yürüyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli Gençlik Kolları Kongresi'nde TSK'nın Zeytin Dalı adını verdiği operasyonun bundan sonraki aşamasına ilişkin ipuçları verdi. Erdoğan, "Mehmedim Afrin'e yürüyor. İdlib'e yürüyeceğiz inşallah” dedi.

Erdoğan Cuma günü de "Erdoğan, "Afrin'den sonra Menbiç'i bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız, kimse bundan rahatsız olmasın” demişti.

Bozdağ: "Münbiç de Fırat'ın doğusu da bunlardan temizlenecek”

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin tutumuna atfen, "Bundan sonra Türkiye sadece söze bakmayacak, sözle beraber icraata bakacak” diyen Bozdağ, "Şu ana kadar maalesef ABD yetkililerinin Türkiye'ye verdiği sözlerle arazideki icraatları birbirini tutmadı. Her icraat, verilen sözü tekzip etti” şeklinde konuştu.

"Bölgede PKK'nın devletleşmesine yol açan ve PKK'nın devletleştirilerek terör ordusu kurulmasına yol açan hiçbir gelişmeye Türkiye müsaade etmeyecektir” diyen Bozdağ, "Münbiç de Fırat'ın doğusu da bunlardan temizlenecek” ifadesini kullandı.