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Afrin’de Bombalı Araç Eylemi En Az 4 Kişi Öldü, 15 Kişi Yaralandı

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Afrin’de Bombalı Araç Eylemi En Az 4 Kişi Öldü, 15 Kişi Yaralandı
Afrin’de Bombalı Araç Eylemi En Az 4 Kişi Öldü, 15 Kişi Yaralandı

Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Afrin ilçesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında en az 4 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.

Halep'in Afrin ilçesinin merkezinde, Racu yolu olarak bilinen caddeye park edilen bomba yüklü araç infilak etti.
Saldırıda yoldan geçen sivillerden ez 4’ü yanarak can verirken, 15 kişi yaralandı.
Patlamanın ardından çıkan yangına arama kurtarma ekipleri müdahale etti.

Tedavi altına alınan sivillerden bazılarının durumu ağır olduğu için ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun, Denetiminde olan bölgede 2018'den bu yana birçok bombalı araçlı saldırı oluyor.


Saldırıyı üstlenen olmadı.

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