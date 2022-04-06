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Afrodit İçin Kader Günü

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Pilidu, Chevron Yetkilileri ile görüşecek.
Afrodit İçin Kader Günü

Rum Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanı Nataşa Pilidu ile “Afrodit” yatağının yönetici şirketi Chevron yetkilileri 21 Nisan Perşembe günü ilk kez bir araya geliyor.

Politis, Pilidu’dan gelen görüşme talebinin Chevron tarafından kabul edildiğini ve 21 Nisan’daki görüşmede Chevron’un “Afrodit”in ticari açıdan değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda kartlarını açacağını yazdı.

Gazete, 2011 sonlarında keşfedilen ve 4,5 trilyon ayak küp doğal gaz rezervi barındırdığı tahmin edilen “Afrodit” yatağının, doğal gaz fiyatlarının düşük olması nedeniyle bugüne kadar değerlendirilmediğini hatırlattı.

Enerji fiyatlarının patlaması ve elektrik enerjisi maliyetindeki artışın Rum iç piyasasında yarattığı baskı nedeniyle gerek iç piyasa, gerek bölgesel enerji işbirliği açısından kullanılabileceği yönünde bir iyimserlik bulunduğuna işaret etti.

Gazete, Chevron’un “olumlu” karar vermesi halinde Rum yönetiminin, pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır durmuş olan enerji programına yeni bir dinamik katacağı görüşünü paylaştı. 

Öte yandan Fileleftheros, Avrupa Parlamentosu’nun, EastMed boru hattını, yetki verilmeyen doğal gaz projelerinden ayrı istisna tutma kararı aldığını, böylece, sürdürülebilir addedilmesi halinde boru hattı inşaatına açık kapı bıraktığını yazdı.

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