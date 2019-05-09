Afrodit yatağıyla ilgili müzakereler sürüyor

Rum Yönetimi ile Noble-Shell-Delek konsorsiyumu arasında birbiri ardına gerçekleştirilen müzakerelerin, Afrodit yatağının geliştirilmesi için hemen işe başlanması ve 2024 yılı sonu ile 2025 yılının başında ilk “Kıbrıs” doğal gazının üretilmeye başlanması öngörüsüyle tamamlanacağı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Afrodit Yatağının Geliştirilmesi İçin 2024 Yılında Anlaşma” başlıklı haberinde, müzakerelerin son turunun dün başladığını ve bugün tamamlanacağını yazdı.

Bugünkü müzakerelerin en kritik müzakere addedildiğine işaret edilen haberde, iki tarafın da, diğer şeylerin yanı sıra geçmiş müzakerelerden geriye kalan küçük fakat önemli anlaşmazlıkların giderilmesi için sunduğu öneriler konusundaki görüşlerini ortaya koyacakları ifade edildi.

Gazete, Rum hükümet kanadının başarmak için hedef olarak ortaya koyduğu en kritik noktalardan birinin, doğal gazdan elde edilecek gelirin orantılı bir şekilde paylaşımı anlaşmasının yeniden müzakere edilmesi esnasında, yatağın geliştirilmesi ve doğal gaz üretilmesi için, Noble-Shell-Delek konsorsiyumu açısından bağlayıcı olacak somut ve sıkı zaman takvimleri ortaya konması olduğuna işaret etti.

Üretilecek doğal gazın boru hattıyla sıvılaştırılması için Mısır’a yönlendirileceğini yazan gazete, bahse konu zaman takvimlerinin ilk üretim dönemini de belirlediğini ve bunun ise 2024 yılının sonu ile 2025 yılının başı olduğunu kaydetti.

Afrodit yatağındaki keşfin 2011, teyit sondajının ise 2013 yılında gerçekleştiğini anımsatan gazete, o tarihten bu yana şirketler grubunun yatağın geliştirilmesi için istekli olmadığını ve yatırımın kalıcı olması için başlangıçtaki anlaşmanın şartlarının yeniden müzakere edilmesini istediklerini anımsattı.

Başlangıçtaki anlaşmada, şirketler grubunu belirli bir zaman diliminde Afrodit yatağını geliştirmeye zorlayacak açık bağlayıcı koşullar olmamasının, Rum kesimini, orantılı paylaşım anlaşması konusunun yeniden açılmasını kabul etmeye zorlayan unsurlardan biri olduğu da ifade edildi.

Gazete, değişikliklerin, mevcut sözleşmeye göre şirketler grubunun gelirlerinin ilk yıllarda ve günlük daha az miktarlar mevcut olduğunda artması için, paylaşım formüllerinde değişiklik yapılmasıyla alakalı olduğunu kaydetti.

Haberde, bunun tam tersine, uluslararası fiyatlar yükseldiği ve günlük oranlar arttığı zaman, devletin hissesinin artacağı belirtildi.

Bunun, yatırımlarını hızlı bir şekilde telafi etmek için, ihracatların ilk aşamasında şirketler için daha fazla gelir imkânı olarak yorumlanabileceğini de yazan gazete, Rum Yönetimi’nin ise bu “kaybın” karşılığında, yatağın kısa süre içerisinde geliştirilmesinin sağlanmasını, aynı zamanda zaman takvimlerinin muhafaza edilmemesi halinde ceza hakkını kazanacağını ekledi.