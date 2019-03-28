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Afrodizyaklar cinsel arzuyu gerçekten artırır mı?

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Çikolata, çilek, istiridye gibi kimi yiyeceklerin cinsel arzuyu ve gücü artırdığına dair söylentileri pek çok kişi duymuştur. Peki bunların doğruluk payı nedir?
Afrodizyaklar cinsel arzuyu gerçekten artırır mı?

Yunan aşk tanrıçası Afrodit'ten esinlenen 'afrodizyakların' cinsel dürtü, güç ve zevki artırdığı söylenir. Çikolata, çilek, istiridye bunlar arasında sayılır. Tarihte çok daha ilginç maddelerin bu tür etkileri olduğuna inanılırdı: zehirli İspanyol sineği, gergedan boynuzu ve bazı nadir bitki özleri gibi…

Martha Hopkins kitabı için araştırma yaparken tarihte afrodizyak olarak görülen birçok maddenin farklı özelliklerine dikkat çekiyor:

"Bunlar ya trüf mantarı, kaz ciğeri ezmesi, havyar gibi az bulunan pahalı yiyeceklerdir, ya da kuşkonmaz, enginar gibi cinsel organa benzetilen yiyecekler, hatta hayvan testisleri olabiliyor."

Afrodizyakları aşk, şehvet ve arzu ile ilişkilendirsek de, güvercinden bademe ve yabani havuca kadar birçok şeyin afrodizyak olarak görüldüğü 17. yüzyılda bu yiyecekler, doğurganlık yeteneğini geliştirmek üzere evli çiftlere verilen tıbbi maddeler olarak algılanırmış.

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