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AFSA Kitaba Tutuklamaya İlişkin Açıklama Yaptı: “Bildiri Yayınlarsak Tutuklanır mıyız?”

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AFSA Kitaba Tutuklamaya İlişkin Açıklama Yaptı: “Bildiri Yayınlarsak Tutuklanır mıyız?”
AFSA Kitaba Tutuklamaya İlişkin Açıklama Yaptı: “Bildiri Yayınlarsak Tutuklanır mıyız?”

Akdoğan Fikir ve Sanat Atölyesi Bengül Gargınsu’nun kitap bulundurduğu gerekçesiyle tutuklanmasına ilişkini açıklamada bulundu.

Serap Kedi tarafından kaleme alınan açıklamanın tam metni  şöyle:

Başbakanın hukukçu olduğu bir ülkede evinde bulundurduğu kitaplar yüzünden terör örgütü mensubu olduğu iddia edilip tutuklandı Bengül Gargınsu. Üstelik ülkede herhangi bir “yasaklı kitap” listesi olmamasına karşın tutuklanması ve yargılanması başbakanlık tatafından hukuksal sürecin parçası olarak nitelendirildi. Kitap ve terör örgütü ilişkilendirmesinin insan hakları ihlali olup toplum olarak özgürlük haklarımıza saldırı olması yeterince utanç verici değilmiş gibi serbest bırakılmasının hemen ardından “hukuksal süreç” olarak nitelendirilen bu süreçte kendisine psikolojik şiddet uygulandığını öğreniyoruz.
Yaşanan bu durum Ankara endeksli bir politikayla halkı baskılayan ve haklarımızı gasp eden tüm yetkili mercilerin utancı olmalıdır ve acilen hukuksal sistemde gereken değişimi başlatmalıdırlar.
Tüm bunların yanında ülkenin iç güvenliğini, kamusal düzeni sağlamakla ve korumakla yükümlü olan polis teşkilatı, renkli ışıklarla süslenmiş kadın ticaretine, kumarhanelere, memleketin her köşesinde yaşanan şiddet olaylarına, cinayetlere, yolsuzluklara müdahale etmezken, kitap bulundurduğu için bir kadını tutukluyorsa polisin sivile bağlanması artık gereklilik değil bir zorunluluktur.
Bizler korku toplumu yaratmaya çalışan egemenlerin politikalarına karşı her koşulda mücadele edecek, mücadele ederken de cesaretimizi, onların körüklediği ateşle daha da büyüyen öfkemizi ve kitaplarımızı da yanımıza alacağız !

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