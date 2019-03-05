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Afyon bağımlısı papağanlar çiftçileri zor durumda bırakıyor (Video)

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Çiftçiler şikayetçi: Afyon bağımlısı papağanlar zarar ettiriyor
Afyon bağımlısı papağanlar çiftçileri zor durumda bırakıyor (Video)

Hindistan'daki afyon çiftçileri, bağımlı papağanların mahsullerini tahrip etmesinden şikayetçi.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki çiftçiler, bağımlı papağanların tarlalarındaki afyonları yiyerek, kendilerine ciddi anlamda zarar ettirdiklerini söylüyor.

 

Papağanları uzak tutmanın yollarını arayan çiftçiler afyon tarlalarına hoparlör koyarak yüksek desibelli sesler açtıklarını ancak bunun da tam anlamıyla işe yaramadığını belirtiyor.

NDTV'ye konuşan bir çiftçi hoparlör ile yüksek sesler çıkardığını ve hatta kuşları korkutmak için fişek kullandığını belirterek "Bir haşhaş çiçeği 20-25 gram afyon üretiyor, ancak papağanlar bu bitkilerden günde yaklaşık 30-40 kez besleniyor ve hatta bazıları tohumu alarak uçup gidiyor" dedi.

 

 

'BU HİSSİ BİR KEZ YAŞADIKLARINDA BAĞIMLI OLABİLİRLER'

Mandsaur'daki Bahçe Bitkileri Koleji'nden Dr. RS Chundawat, konuyla ilgili The Daily Mail'e yaptığı açıklamada afyonun kuşlara anında enerji verdiğini belirterek "Tıpkı çay ve kahvenin insanlarda yarattığı etki gibi" şeklinde konuştu.

Chundawat, papağanların afyona bağımlı hale gelmesinin mümkün olduğunu belirterek "Kuşlar bir kez bu hissi yaşadıklarında, bağımlılık geliştirirler" dedi.

BBC'nin aktardığına göre  söz konusu çiftçiler afyonu tıbbi şirketlere tedarik ediyor ve yetiştirme lisansına sahipler.

 

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