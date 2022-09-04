Ağaç dallarını kesmeye çalışan genci 20 bin tane arı soktu! 30 tanesini de yuttu

ABD'de bahçesindeki ağaç dallarını kesmeye çalışan bir genç, 20 bin arı tarafından sokuldu. İki gün boyunca komada kaldıktan sonra uyanan gencin, 30'dan fazla arıyı da yuttuğu tespit edildi. Amerikalı gencin hayati tehlikeyi atlattığı, vücudundaki şişliklerin ise zaman içerisinde ineceği kaydedildi.