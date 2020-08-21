Ağaoğlu: Doğu Akdeniz’de sürdürülen faaliyetlerin de ‘müjdeli’ bir sonuca bağlanmasını diliyorum

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervi için kutlama mesajı yayımladı.
Ataoğlu, "Bugün güçlü Türkiye yolunda yeni bir müjdeye şahit olduk.
Fatih Sondaj Gemisi’nin Trabzon Limanı’ndan çıktığı umuda yolculuğun sonucunda Karadeniz açıklarında keşfedilen doğalgazın Türkiye Cumhuriyeti’ne hayırlı olmasını temenni ediyorum." Dedi.
Ataoğlu şöyle devam etti:
"Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlı duruşu ve yükselişi, nice müjdelere ilanihaye sürmesini, umut ediyor, yine Doğu Akdeniz’de sürdürülen faaliyetlerin de aynı şekilde ‘müjdeli’ bir sonuca bağlanmasını diliyorum.
Başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkesi sevgiyle selamlıyor, başarılarının devamını diliyorum."
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