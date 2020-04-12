Ağbaba: Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yapılanları 10 yaşındaki çocuk yapmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, binlerce insanı sokağa çıkaran bir sokağa çıkma yasağıyla karşı karşıya kalındığını savunarak, "Bu genelge, sokağa çıkma yasağı değil, koronayı yayma genelgesine dönüştü." ifadesini kullandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yapılanları 10 yaşındaki çocuk yapmaz, kar topuyla uğraşıyorduk, çığ oldu,” diyen Ağbaba, şöyle devam etti:

“Sokağa çıkma yasağından Bilim Kurulunun haberi yok, büyükşehir belediye başkanlarının haberi yok, İstanbul’u yöneten, Ankara’yı yöneten başkanların haberi yok, Fırıncılar Odasına yarım saat önce haber veriliyor. Binlerce insanı sokağa çıkaran bir sokağa çıkma yasağıyla karşı karşıya geldik. Bu genelge sokağa çıkma yasağı değil, koronayı yayma genelgesine dönüştü.”

Ağbaba, “Bu genelgeyi yazan, bu genelgeyi gönderen İçişleri Bakanı normalde ne yapıyor? Hiçbir vicdanlı siyasetçinin yapmayacağı bir şey yapıyor, CHP’li belediyelerin yardımları, ekmekleri dağıtmasını önlemeye çalışıyor.” değerlendirmesinde bulundu.