Agia Napa’da nadir rastlanan iki fok dünyaya geldi

Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanlığından Haris Nikolaou, Kıbrıs Haber Ajansı KHA'ya yaptığı açıklamada, Monachus-monachus nadir türüne ait henüz bir aylık ömrünü tamamlamamış iki yavru fokun Ayia Napa'daki deniz mağaraları bölgesinde dünyaya geldiğini açıkladı.

Yetkili halktan yeni doğan yavruları rahatsız etmemelerini ve güvenli bir şekilde büyümelerine izin vermelerini talep etti.



Kıbrıs'taki Akdeniz Foku İzleme Planı'nın saha çalışmalarından sorumlu olan Nikolaou, “Son haftalardaki bu iki doğumunun aynı mağarada, Ayia Napa'da olması çok önemli. Bu iki fokun doğumu bize daha büyük sorumluluk yüklüyor çünkü hayvanlar Kıbrıs'ın en yüksek turistik bölgesi Ayia Napa'da üremeyi seçtiler”.



Nikolaou, "hayvanlara yönelik hoş olmayan gelişmelere yol açabilecek olan taciz olaylarının olmaması için sürekli tetikte olmaya devam edeceğiz. Foklar özgürce yaşayan ve tehlikeleri çok iyi yönetebilen memeli, akıllı ve vahşi hayvanlardır" vurgusunda bulunup fokların "yiyecek bulma çabalarında denizdeki balıkçılara da yaklaştıklarını" kaydetti.



Nikolaou ayrıca, "fokların sevimli hayvanlar olmasına rağmen, insanların onlara yaklaşmaya, fotoğraflarını çekmeye, beslemeye çalışmamalıdır. Hayvanların tacize uğramaması çok önemli çünkü aksi takdirde mağaralarını terk edip başka bir alana taşınmaları gibi büyük bir risk var" uyarısında bulundu.