Ağılda Çıkan Yangın: Damla Sulama Ekipmanları ve Gaz Ocağı Zarar Gördü

Doğancı'da Ağıl Yangını: Gaz Ocağındaki Tencere İsisiyle Meydana Geldi, İtfaiye Müdahale Etti, Damla Sulama Ekipmanları ve Gaz Ocağı Zarar Gördü, Soruşturma Sürüyor

Doğancı'da Ağıl Yangınında Büyük Zarar: Gaz Ocağındaki Tencerenin Neden Olduğu Yangında, İtfaiye Ekipleri Hızlı Müdahale Etti!

Doğancı'da bulunan Osman MOREKET'e ait ağıl, 28.11.2023 tarihinde saat 05:00 sıralarında, çalışır durumdaki gaz ocağı üzerinde bulunan tencerenin ısınması sonucu çıkan yangınla sarsıldı. Olay yerine gelen İtfaiye Ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Ancak, yangın sonucunda 10 top damlama sulama lastiği, 70 adet kelepçeli sulama borusu ve gaz ocağı büyük zarar gördü. Soruşturma devam ederken, olayın detayları ve yangının nasıl başladığı üzerinde detaylı bir inceleme başlatıldı.