Ağıllar Köyü’nün de su çilesi bitti

KKTC su temin projesi kapsamında Anavatan Türkiye’den gelen su, İskele Belediyesi’nin de yaptığı çalışmalar neticesinde İskele ve 17 köyüne doğrudan ulaşıyor.

Su hattı olmadığı için Altınova ve Ağıllar Köyü’ne tankerlerle taşınan su dönemi bitti. Geçtiğimiz ay Altınova Köyü’ne doğrudan ulaşan su Ağıllar Köyü’ne de dün (13 Aralık) itibariyle ulaştı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Ağıllar Köyü’ne doğrudan ulaşan su ile ilgili konuştu. Her iki köyde yaşayan vatandaşları, suyu tankerlerle taşıdıkları dönemde mağdur etmemeye özen gösterdiklerini belirten Başkan Sadıkoğlu, bu süreçte büyük bir sabır gösteren ve İskele Belediyesi’ne güvenen Ağıllar Köyü sakinlerine de teşekkür etti. Ağıllar Köyü Muhtarı

Halil Dağbaşı ise İskele Belediyesi’nin sayesinde, yıllardır yaşadıkları su sorununun son bulduğunu söyledi.

ALTINOVA- AĞILLAR ARASINA 1 KM’LİK SU HATTI ÇEKİLDİ, BORULAR DÖŞENDİ

İskele Belediyesi Su İşleri Birimi Teknik Sorumlusu Veli Çağakanlı ve ekibi tarafından yürütülen ve tamamı İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla kaşılanan 2 etaplı projenin sonuna gelindi. Geçtiğimiz ay, Topçuköy-Altınova Köyü arasında 9 km’lik su hattı çekerek suyu Altınova Köyü’ne doğrudan ulaştıran İskele Belediyesi Su İşleri Birimi Teknik Ekibi, bu kez 1 km’lik alanda, Altınova-Ağıllar Köyü arasında başlattığı çalışmayı sonlandırdı. Kısa sürede su hattını çeken ve su akışının geçeceği boruları döşeyen ekip Ağıllar Köyü’ne de suyu doğrudan vermeye başladı. Bu çalışmalarla birlikte KKTC su temin projesi kapsamında Anavatan Türkiye’den gelen suyu doğrudan almayan İskele Belediyesi’ne bağlı hiçbir köy kalmadı.

SADIKOĞLU: “SABIR VE GÜVENDEN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2 etaptan oluşan projenin sonuna geldiklerini söyledi. İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapımına 2 ay önce başlanan 1. etap Topçuköy-Altınova arasında yapılan ve başarıyla sonuçlanan projenin 2. etabı olan Altınova-Ağıllar Köyü arasında ki çalışmanın da kısa sürede başarıyla sonuçlandığını ifade etti. KKTC su temin projesi kapsamında Anavatan Türkiye’den gelen suyun Altınova ve Ağıllar Köyü’ne doğrudan ulaşması için toplamda 10 km’lik alanda çalışma yaptıklarını belirten İskele Belediye Başkanı, projenin tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye’den gelen suyun doğrudan ulaşmadığı hiçbir köyün kalmayacağının altını çizdi.

Her iki köyde yaşayan vatandaşları, suyu tankerlerle taşıdıkları dönemde mağdur etmemeye özen gösterdiklerini de belirten Başkan Sadıkoğlu, bu süreçte büyük bir sabır gösteren ve İskele Belediyesi’ne güvenen Ağıllar Köyü sakinlerine de teşekkür etti.

DAĞBAŞI: “SU SORUNUMUZ BELEDİYEMİZ SAYESİNDE SON BULDU”

Ağıllar Köyü’ne su akışının sağlandığı dakikalarda İskele Belediyesi Su İşleri Birimi Teknik Ekibi’nin yanında olan Ağıllar Köyü Muhtarı Halil Dağbaşı, mutluluğunu dile getirdi. Yıllardır yaşadıkları su sorununun son bulduğunu söyleyen Ağıllar Köyü Muhtarı Halil Dağbaşı, Anamur’da ülkemize gelen suyu, Ağıllar Köyü’ne ulaştıran İskele Belediyesi’ne, Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, Meclis Üyelerine ve Su Ekibine teşekkür etti.