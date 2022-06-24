  • BIST 2.549,24
  • Altın 1019.479
  • Dolar 17.3688
  • Euro 18.28
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABu renkteki kıyafetleri giydirmeyin, çünkü…

Ağıllar’da yeniden alevlenen yangına havadan müdahale sürüyor

» »
Rüzgarın etkisiyle Ağıllar Köyünün dağ eteklerinde yeniden alevlenen yangına helikopter ve uçaklar ile havadan müdahale ediliyor.
Ağıllar’da yeniden alevlenen yangına havadan müdahale sürüyor

Mersinlik’te başlayan ve dört gündür rüzgarın etkisiyle bazen kontrol altına alınan bazen de yer yer yeniden alevlenen yangınla mücadele sürüyor.

Bugün 13.00 sıralarında rüzgarın şiddetini artırmasıyla, Ağıllar Köyünün dağ eteklerinde yeniden dumanlar yükseldi.

Ağıllar Köyünde çalışmaları incelemek üzere bulunan komşu köy Altınova Muhtarı Erbil Kara, şu an rüzgarın yönünden dolayı yangının Ağıllar ile Altınova’yı tehdit etmediğini ancak rüzgarın yön değiştirmesi halinde riskin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağımsızlık Yolu Yasa Önerisini Meclis Başkanlık Divanına Sundu24 Haziran 2022 Cuma 15:29
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu24 Haziran 2022 Cuma 15:25
  • Evinde Ölü Bulundu24 Haziran 2022 Cuma 15:21
  • Baf'taki yangın kontrol altına alındı24 Haziran 2022 Cuma 15:13
  • SON DAKİKA! Orman Dairesi Müdürü’nden Acil Çağrı24 Haziran 2022 Cuma 15:08
  • Yarın ve çarşamba günü yağmur bekleniyor24 Haziran 2022 Cuma 15:02
  • ETİ’ye ait Gönyeli’deki arazi ihale usulüyle satışa çıkarıldı24 Haziran 2022 Cuma 15:01
  • Sadıkoğlu: “Rüzgar en büyük dezavantajımız”24 Haziran 2022 Cuma 14:26
  • Bakanlıktan önemli açıklama!24 Haziran 2022 Cuma 14:19
  • Cumhuriyet Meclisi “e-devlet protokolü yasasını” kabul etti24 Haziran 2022 Cuma 14:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti