Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak ! Polis insan kaçakçılarını yakaladı

04.03.2020 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Haspolat'ta C.A.(E-26), birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edere yasadışı yollardan GKRY Bölgesine götürmek için aralarında anlaştığı Y.J.T.(E-26), O.J.E. (E-27), N.L.S. (E-36) ve P.O.N. (E-27)'dan toplam 200 Euro para alarak ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kurdukları sırada polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklanmışlardır.
Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.